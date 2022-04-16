Tchê Tchê diz que conversou com Erik, Rabello e Gabriel antes de ir ao Botafogo: 'Apaixonados pelo clube'

Tchê Tchê pegou referências com três jogadores que tiveram passagens positivas pelo Botafogo recentemente antes de assinar com o clube. Reforço do Alvinegro, o volante revelou que teve conversas com antigos companheiros para tomar a decisão.+ Amuleto em título e motivo de briga com rival: quem é Biriba, mascote do Botafogo que 'viralizou' na internet

- Estava com o (Igor) Rabello lá (no Atlético-MG), também o Erik, atacante, que joguei no Palmeiras, conheci o Gabriel zagueiro no Gabriel, todos são apaixonados pelo clube e pelo tratamento da torcida e espero sentir esse calor, demonstrar a minha gratidão pelo clube pelo esforço. Estou aqui de coração, corpo e alma - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".

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A "rotina" do jogador de 29 anos começou antes do acerto, confirmado durante a semana. Tchê Tchê afirmou que Rhavier, filho do atleta, é fã do hino do clube de General Severiano.

– Uma curiosidade especial é que meu filho escuta hinos de clubes e ele gosta bastante do hino do Botafogo, tem até uma versão de funk que ele escuta. A gente acabou ficando com isso na cabeça, quando soube que era real torci para que desse certo. O clube passa por uma nova fase e tenho certeza que vou passar minha alegria, bom humor e trabalho para que o Botafogo esteja no lugar mais alto - contou.MAIS DECLARAÇÕES DE TCHÊ TCHÊ

Como foi para o Botafogo– Tenho certeza que o primeiro contato foi há mais ou menos um mês, depois disso não soube mais de nada... Na segunda-feira o Rodrigo (Caetano) me chamou e disse que meu empresário havia conversado com ele falando sobre a oportunidade de jogar em outro clube, mas que ele não sabia. Como estava terminando meu empréstimo no Galo, não sabia que clube era e fiquei ansioso. Só faltavam dois dias para a janela acabar e meu empresário falou que era o Botafogo.

Estilo– Estou aqui de corpo e alma para que a gente possa conquistar grandes coisas. Vou deixar minha garra inteira para que o Botafogo vença sempre. Claro que terão jogos que talvez a gente não consiga, mas a entrega vai ser 100%. Se faltar técnica, aça e vontade nunca vai faltar. Vou dar meu máximo todos os dias para fazer todos os dias.