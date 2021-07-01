Tchau: contrato acaba, e Davi Araújo não é mais jogador do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A passagem de Davi Araújo pelo Botafogo terminou. O contrato do atacante de 22 anos com o clube de General Severiano foi encerrado na última quarta-feira. Desta forma, ele não possui mais vínculo oficial com o Alvinegro a partir desta quinta-feira.

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Pelo Alvinegro, o atleta fez 15 partidas, sem marcar gols ou dar assistências. Ele retornará ao Real Brasília, seu clube de origem, já que o Botafogo não quis estender o contrato de empréstimo.

Davi Araújo, inclusive, estava fora dos planos de Marcelo Chamusca para a temporada 2021. Ele estava treinando à parte do elenco que tem atuado nas partidas da Série B e fez apenas um jogo no período, ainda pelo Campeonato Brasileiro.

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