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Tchau: contrato acaba, e Davi Araújo não é mais jogador do Botafogo

Atacante, que estava fora dos planos de Marcelo Chamusca para a temporada 2021, não tem empréstimo renovado e retorna ao Real Brasília...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 15:16

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 15:16
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A passagem de Davi Araújo pelo Botafogo terminou. O contrato do atacante de 22 anos com o clube de General Severiano foi encerrado na última quarta-feira. Desta forma, ele não possui mais vínculo oficial com o Alvinegro a partir desta quinta-feira.
+ Artilheiro do Botafogo no Brasileiro, Chay leva terceiro amarelo e não enfrenta o Avaí
Pelo Alvinegro, o atleta fez 15 partidas, sem marcar gols ou dar assistências. Ele retornará ao Real Brasília, seu clube de origem, já que o Botafogo não quis estender o contrato de empréstimo.
Davi Araújo, inclusive, estava fora dos planos de Marcelo Chamusca para a temporada 2021. Ele estava treinando à parte do elenco que tem atuado nas partidas da Série B e fez apenas um jogo no período, ainda pelo Campeonato Brasileiro.
+ Veja a tabela da Série B
Conhecido pela velocidade, o jogador chegou ao Botafogo como uma aposta de baixo custo financeiro. No entanto, não convenceu dentro de campo e deixará o Alvinegro sem deixar saudades.

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