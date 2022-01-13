Taubaté x Botafogo: veja o provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha

O Botafogo entra em campo em busca da vaga nas oitavas de final da Copinha. O time sub-20 do Alvinegro enfrenta o Taubaté às 11h no Estádio Joaquinzão, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Pela segunda fase da Copinha, o Botafogo bateu o São José-RS nas penalidades após a partida terminar em 0 a 0. Enquanto o Taubaté venceu o XV de Piracicaba sem sustos por 3 a 1.
As equipes já se enfrentaram nesta edição da Copinha, pela segunda rodada do Grupo 14. Na ocasião, o Botafogo venceu por 2 a 0 o Taubaté.FICHA TÉCNICATaubaté x Botafogo
Data e horário: 14/01/2022, às 11hLocal: Estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP)Árbitro: Pietro Dimitrof StefanelliAssistentes: Fabrício da Silva Costa e Denis Matheus Afonso Ferreira Onde assistir: Sportv
Provável Botafogo: Maurício; Daniel Fagundes, Carlos Henrique, Ewerton, Jefinho; Wendel Lessa, Guilherme Liberato; Kauê, Raí, Maranhão; Gabriel Tigrão. Técnico: Ricardo Resende.
Desfalques: Lucas Barreto, Pedro China, Reydson e Kawan (Covid-19).