  • Taubaté x Botafogo: veja o provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha
futebol

Taubaté x Botafogo: veja o provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha

Equipes já se enfrentaram pela fase de grupos e se reencontram nesta sexta-feira pela terceira fase da competição, valendo vaga às oitavas de final
LanceNet

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 16:14

O Botafogo entra em campo em busca da vaga nas oitavas de final da Copinha. O time sub-20 do Alvinegro enfrenta o Taubaté às 11h no Estádio Joaquinzão, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. > Investimento no futebol, salários e contas: Botafogo traça planos para os R$ 50 milhões de John Textor
Pela segunda fase da Copinha, o Botafogo bateu o São José-RS nas penalidades após a partida terminar em 0 a 0. Enquanto o Taubaté venceu o XV de Piracicaba sem sustos por 3 a 1.
As equipes já se enfrentaram nesta edição da Copinha, pela segunda rodada do Grupo 14. Na ocasião, o Botafogo venceu por 2 a 0 o Taubaté.FICHA TÉCNICATaubaté x Botafogo
Data e horário: 14/01/2022, às 11hLocal: Estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP)Árbitro: Pietro Dimitrof StefanelliAssistentes: Fabrício da Silva Costa e Denis Matheus Afonso Ferreira Onde assistir: Sportv
Provável Botafogo: Maurício; Daniel Fagundes, Carlos Henrique, Ewerton, Jefinho; Wendel Lessa, Guilherme Liberato; Kauê, Raí, Maranhão; Gabriel Tigrão. Técnico: Ricardo Resende.
Desfalques: Lucas Barreto, Pedro China, Reydson e Kawan (Covid-19).
