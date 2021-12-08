Tardelli fica fora de 40% dos jogos do Santos desde a sua contratação

Com Marcos Leonardo e Raniel suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Fábio Carille tem dúvidas para encontrar um camisa 9 para a partida contra o Cuiabá nesta quinta-feira pela última rodada do Brasileiro.Léo Baptistão voltou a ser relacionado no último jogo após uma lesão muscular na panturrilha esquerda enquanto Diego Tardelli sofreu um incômodo na região posterior da coxa no jogo contra o Fortaleza e não foi relacionado nos últimos dois jogos.

O camisa 99 ainda é dúvida para a partida, mas sua ausência não é novidade no Santos. Ele ficou fora de 9 das 22 partidas disputadas pelo Peixe, somando 40% dos jogos, desde o anúncio da sua contratação no dia 23 de agosto. O maior problema foi o recondicionamento físico na sua chegada e outros problemas físicos nas demais partidas.Após a chegada no Alvinegro, ele ficou fora de quatro partidas até conseguir o mínimo de recondicionamento físico e finalmente ser relacionado e estrear diante o Athletico-PR, na Vila Belmiro, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, Tardelli só entrou devido ao número de desfalques do Santos no jogo.

Não foi relacionado contra o Ceara, mas foi entrando aos poucos nos confrontos do Santos. Foi titular contra América-MG, Fluminense, Athletico-PR, Chapecoense, Corinthians e Fortaleza. Nesses jogos marcou seu único gol contra a camisa do Peixe diante o Flu na Vila e apenas no clássico contra o Corinthians atuou de fato os 90 minutos.

Diante o Palmeiras na Vila Belmiro chegou a ser relacionado, mas apresentou um quadro de virose na concentração e não ficou no banco. Contra o Atlético-GO apresentou desgaste físico e não foi relacionado, já nos jogos contra Internacional e Flamengo não foi relacionado devido a um incômodo posterior na coxa desde a partida contra o Fortaleza.

Diego Tardelli tem 13 jogos pelo Santos, sendo 1 pela Copa do Brasil e 12 pelo Campeonato Brasileiro ao todo são 613 minutos de acordo com o transfermarkt, além de 1 gol pela camisa. Aos 36 anos, o jogador assinou o contrato até dezembro deste ano, com opção de renovação até o final do Paulista 2022.