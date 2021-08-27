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futebol

Tardelli é apresentado e pede duas semanas para estrear pelo Santos

O atacante Diego Tardelli foi apresentado pelo Santos na manhã desta sexta-feira. Sem jogar desde maio, o jogador pediu duas semanas para recuperar o condicionamento físico...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 12:28

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 12:28
Crédito: Reprodução/Santosfc
O atacante Diego Tardelli foi apresentado pelo Santos na manhã desta sexta-feira. Já regularizado no BID na CBF, Tardelli pediu duas semanas para estrear pelo clube devido ao condicionamento físico. A expectativa é ter o atacante para o confronto contra o Athletico-PR na volta das quartas de final da Copa do Brasil.- A ideia é entre o jogo do Bahia ou o segundo jogo da volta contra o Athletico-PR, vai depender de mim dentro de campo como eu vou estar me sentindo. A gente vai conversando, tem esse diálogo que é importante e ele (Diniz) me pergunta toda hora como eu estou e se estou me sentindo bem. Dentro de uma semana e meia ou duas semanas já devo estar em campo sim.
Tardelli apareceu no BID ainda no início desta semana, mas está passando por um recondicionamento físico para retornar a campo. O atacante e o meia Augusto foram os únicos reforços deste segundo semestre inscritos a tempo e poderão ficar a disposição na decisão do Peixe pela Copa do Brasil.Diego Tardelli vai usar a camisa número 99 na passagem pelo Santos. Ele estava sem jogar desde que deixou o Atlético-MG em maio deste ano.

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