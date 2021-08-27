Tardelli é apresentado e pede duas semanas para estrear pelo Santos

O atacante Diego Tardelli foi apresentado pelo Santos na manhã desta sexta-feira. Já regularizado no BID na CBF, Tardelli pediu duas semanas para estrear pelo clube devido ao condicionamento físico. A expectativa é ter o atacante para o confronto contra o Athletico-PR na volta das quartas de final da Copa do Brasil.- A ideia é entre o jogo do Bahia ou o segundo jogo da volta contra o Athletico-PR, vai depender de mim dentro de campo como eu vou estar me sentindo. A gente vai conversando, tem esse diálogo que é importante e ele (Diniz) me pergunta toda hora como eu estou e se estou me sentindo bem. Dentro de uma semana e meia ou duas semanas já devo estar em campo sim.