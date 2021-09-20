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Tardelli cogitou deixar o Santos, mas decidiu ficar e deve jogar domingo

Jogador fez sua estreia diante do Athlético-PR, sofreu uma emboscada após a eliminação do Peixe e chegou a cogitar deixar o clube, mas decidiu ficar e deve jogar contra o Juventude...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 11:30
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Diego Tardelli deve ser uma das novidades do Santos na partida do próximo domingo, contra o Juventude, em Caxias, pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador estreou contra o Athlético-PR na última terça, pela Copa do Brasil, mas ficou fora do empate diante do Ceará no último sábado.Vítima de uma emboscada na última terça-feira após a eliminação diante do Athlético-PR, o atacante chegou a cogitar deixar o Santos. Ele gravou um vídeo nas redes sociais relatando o episódio e chegou a comentar com familiares que ficou com medo de morrer.
Triste e abalado, o atacante pensou em deixar o clube, mas conversou com amigos, dirigentes do Peixe e decidiu ficar. A ausência diante do Ceará não foi motivada pela emboscada, mas pela programação desenvolvida pelo clube. Ele nem deveria estrear diante do Athlético-PR, mas o alto número de desfalques e a necessidade da classificação anteciparam a utilização do jogador.Neste domingo, o jogador publicou um novo texto nas suas redes sociais sobre a estreia no Peixe.
- Pelo motivo que todos sabem, me ausentei um pouco das redes sociais e não comentei sobre a enorme honra e o grande privilégio que foi ter entrado em campo defendendo esse tão gigante e especial. A minha história começou aqui e eu sempre tive o sonho de vestir essa camisa como profissional. Demorou, mas ele se realizou. Sigo com meu propósito e seguirei fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e apoio - publicou o jogador.

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