Tardelli cogitou deixar o Santos, mas decidiu ficar e deve jogar domingo

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O atacante Diego Tardelli deve ser uma das novidades do Santos na partida do próximo domingo, contra o Juventude, em Caxias, pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador estreou contra o Athlético-PR na última terça, pela Copa do Brasil, mas ficou fora do empate diante do Ceará no último sábado.Vítima de uma emboscada na última terça-feira após a eliminação diante do Athlético-PR, o atacante chegou a cogitar deixar o Santos. Ele gravou um vídeo nas redes sociais relatando o episódio e chegou a comentar com familiares que ficou com medo de morrer.

Triste e abalado, o atacante pensou em deixar o clube, mas conversou com amigos, dirigentes do Peixe e decidiu ficar. A ausência diante do Ceará não foi motivada pela emboscada, mas pela programação desenvolvida pelo clube. Ele nem deveria estrear diante do Athlético-PR, mas o alto número de desfalques e a necessidade da classificação anteciparam a utilização do jogador.Neste domingo, o jogador publicou um novo texto nas suas redes sociais sobre a estreia no Peixe.