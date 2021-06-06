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futebol

Tarde infeliz! Inter só deu o primeiro chute na etapa final

Colorado não conseguiu jogar bem na Arena Castelão e acabou massacrado pelo Fortaleza...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 18:43

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 18:43

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Uma tarde para esquecer. Em atuação ruim, o Internacional foi massacrado por 5 a 1 pelo Fortaleza e entrou em rota de colisão com a crise.
Conhecido por montar times ofensivos, Miguel Ángel Ramírez viu o seu time produzir pouca coisa com a bola nos pés.
Para entender a exibição atípica, o Internacional passou a etapa inicial sem dar um chute ao gol. O primeiro lance de perigo veio aos 12 minutos da etapa final, quando Yuri Alberto invadiu a área e foi travado pelo zagueiro. Naquela altura, o Inter perdia por 4 a 0.
Agora, Internacional e Ramírez terão dias intensos pela frente. O próximo compromisso é no meio de semana contra o Vitória pela Copa do Brasil.

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