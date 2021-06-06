Tarde infeliz! Inter só deu o primeiro chute na etapa final

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Uma tarde para esquecer. Em atuação ruim, o Internacional foi massacrado por 5 a 1 pelo Fortaleza e entrou em rota de colisão com a crise.

Conhecido por montar times ofensivos, Miguel Ángel Ramírez viu o seu time produzir pouca coisa com a bola nos pés.

Para entender a exibição atípica, o Internacional passou a etapa inicial sem dar um chute ao gol. O primeiro lance de perigo veio aos 12 minutos da etapa final, quando Yuri Alberto invadiu a área e foi travado pelo zagueiro. Naquela altura, o Inter perdia por 4 a 0.