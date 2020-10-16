Tannure explica utilização de jogadores do Flamengo 'no pior da fadiga' e situações de Pedro e Gerson

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo ficou no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na última quinta-feira, no Maracanã, e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Pesou o dura sequência de jogos, chamada anteriormente por Domènec Torrent de "autêntica loucura".E, a respeito do processo de recuperação dos atletas, interação com Dome e as mudanças forçadas realizadas durante a maratona de jogos (como três jogos nos últimos seis dias), o doutor Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, pontuou uma visão técnica, em vídeo publicado nas redes sociais do clube:

- É uma semana completamente atípica. A gente jogou 48h após um jogo onde, sabida e cientificamente, o maior da dor muscular tardia da fadiga é em 48h, e não 24h. Então, colocamos atletas no pior da fadiga para jogar. A gente tem feito o processo de recuperação no próprio estádio após os jogos, nas viagens, com o que temos a mão, mesmo não sendo o ideal, pelo período curto.

Tannure também respondeu especificamente sobre Pedro e Gerson. O primeiro iniciou a última partida, mas saiu no intervalo para evitar uma lesão por desgaste. O segundo, por sua vez, nem sequer foi acionado do banco.

O médico rubro-negro ainda frisou os contratempos encontrados pelo Flamengo nos últimos dias, que não se restringem à maratona de jogos este mês (são nove jogos ao todo).

- Não estamos falando de quatro jogos em uma semana. São sete jogos em 20 dias, viagem internacional, fuso horário, Covid, atletas infectados, profissionais na seleção que voltaram com lesão... É uma maratona muito maior do que quatro jogos em oito dias.

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Agora, o Fla volta a campo neste domingo, quando visitará o Corinthians, pela 17ª rodada do Brasileiro, na Neo Química Arena. A bola rolará às 16h.