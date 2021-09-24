Tamires minimiza vantagem do Corinthians na final do Brasileirão Feminino: 'Ficou para trás'

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Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, Tamires, lateral-esquerda da equipe alvinegra, falou sobre esse ligeiro favoritismo pelo triunfo no primeiro jogo. Ela, porém, rechaçou esse fato e optou por focar nesses novos 90 minutos, que formarão uma nova partida e uma nova história a escrever.

- Acho que a gente tem que entrar no jogo pensando que é uma final, que são 90 minutos, nada aconteceu, o que ficou para trás, ficou para trás. Talvez no finalzinho do jogo, faltando um ou dois minutos para acabar, a gente pense nessa vantagem mínima, realmente, e aí a gente tente trazer o jogo segurando o resultado, mas o Corinthians é um time que joga para frente, que tenta impor seu estilo de jogo, tem sua maneira de jogar, tem seu plano de jogo.

- Acho que a gente tem que ir com essa cabeça, concentrada para a hora do jogo para fazer o melhor nos 90 minutos, e aí sim, depois disso, a gente poder refletir de tudo o que a gente fez, mas espero que a gente possa dar o nosso melhor nos 90 minutos, esquecendo do que ficou, do que possa vir.Experiente, com histórico pelo clube e pela Seleção Brasileira, Tamires já passou por outras decisões e outros Dérbis, mas o "friozinho na barriga" continua aparecendo. Segundo a lateral, é esse tipo de sensação que faz com que ela e suas companheiras busquem sempre o melhor a cada partida.