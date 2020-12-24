'Também perdi a primeira decisão no Flamengo', diz Jorge Jesus após derrota para o Porto

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Derrotado para o Porto e com o vice da Supertaça de Portugal, o técnico Jorge Jesus foi criticado sobre o momento que o Benfica vive. Questionado sobre estar enfrentando dificuldades ou não, o Mister lembrou sua chegada ao Flamengo em 2019 e disse que também não teve sucesso no início.

+ Veja a tabela do Campeonato Português- Não tem sido difícil. O meu começo no futebol brasileiro também não foi fácil, também perdi a primeira decisão no Flamengo. Só que eu tinha três semanas de trabalho, aqui tenho cinco meses. Estamos trabalhando em cima das nossas convicções, na melhor qualidade individual da equipe para ter uma equipe mais forte coletivamente e conhecendo cada vez melhor os momentos do jogo - disse Jorge Jesus.

Após chegar ao Rubro-Negro no meio de 2019, Jorge Jesus foi eliminado para o Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil na decisão por pênaltis.

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Sobre a partida, que marcou o 22º título da Supertaça de Portugal aos Dragões, Jorge Jesus disse que o Porto, em sua visão, não foi superior ao Benfica durante a partida.