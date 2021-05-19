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Talles Magno agradece ao Vasco: 'Lugar em que aprendi tudo, inclusive a evoluir com meus próprios erros'

Agora no New York City, o atacante do Cruz-Maltino agradece pelos anos em São Januário. Ele viajou para os EUA sem se despedir dos companheiros de time...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 20:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 20:06
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Tempo de despedidas no Vasco. Além de Henrique, Talles Magno também utilizou de rede social para se despedir do clube. O atacante rumou para o New York City, numa negociação sigilosa ao ponto de ele viajar para os Estados Unidos sem nem se despedir dos companheiros de time.- Hoje encerro minha passagem no lugar em que aprendi tudo, inclusive a evoluir com meus próprios erros. Não tive tempo para me despedir, mas quero agradecer de coração aos funcionários, companheiros e a todos que sempre me apoiaram. Obrigado por tudo - escreveu no Twitter.
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Com a transferência, o Vasco ganhou um alívio nas finanças. O clube vive sua mais grave crise financeira, e está, inclusive, fora do Ato Trabalhista.

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