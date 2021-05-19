Talles Magno agradece ao Vasco: 'Lugar em que aprendi tudo, inclusive a evoluir com meus próprios erros'

Tempo de despedidas no Vasco. Além de Henrique, Talles Magno também utilizou de rede social para se despedir do clube. O atacante rumou para o New York City, numa negociação sigilosa ao ponto de ele viajar para os Estados Unidos sem nem se despedir dos companheiros de time.- Hoje encerro minha passagem no lugar em que aprendi tudo, inclusive a evoluir com meus próprios erros. Não tive tempo para me despedir, mas quero agradecer de coração aos funcionários, companheiros e a todos que sempre me apoiaram. Obrigado por tudo - escreveu no Twitter.