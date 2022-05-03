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futebol

Talleres-ARG x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Em caso de vitória, Rubro-Negro pode se classificar já nesta rodada da Libertadores...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 16:50
Nesta quarta-feira, Talleres e Flamengo vão se enfrentar, pela quarta rodada da fase de grupos Libertadores. Líder invicto do Grupo H, o Rubro-Negro vai com força máxima para a Argentina, em busca da classificação. Para isso, tem que vencer e torcer pelo empate entre Sporting Cristal (PER) e Universidad Católica (CHI).+ Arrascaeta analisa duelo com Talleres e vê Flamengo 'preparado para mais uma final'
O time comandado pelo técnico Paulo Sousa tem chance de quebrar recordes. Caso o resultado seja um triunfo em cima do time argentino, a equipe da Gávea terá ganhado, pela primeira vez, quatro vezes nas quatro primeiras rodadas da fase de grupos de uma mesma edição da competição.
+ Confira a tabela da Libertadores
FICHA TÉCNICATalleres-ARG x Flamengo - 4ª rodada do Grupo H da LibertadoresData e horário: 03/05/2022, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)Árbitro: Eber Aquino (PAR)Assistentes: Milcides Saldivar (PAR) e Roberto Cañete (PAR)Onde assistir: ESPN, Conmebol TV, FlaTV e tempo real do LANCE!.
TALLERES-ARG (Técnico: Pedro Caixinha)Herrera; Benavidez, Catalán, Pérez, Díaz; Méndez, Villagra; Valoyes, Santos, Fertoli; Girotti.​​​Desfalques: -Suspensos: -Pendurados: Pérez.
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Santos (Hugo); Willian Arão (Pablo), David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol
Desfalques: Matheuzinho, Fabrício Bruno, Vitinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Matheus França, Léo Pereira e Marinho.Suspensos: - Pendurados: Thiago Maia e Willian Arão.
Crédito: Flamengotemchancesdeconquistaraclassificaçãoantecipada(Montagem:Lance!

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