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futebol

Taison fica no banco e não faz a sua reestreia pelo Internacional

Camisa 10 era a grande expectativa, mas ficou ao longo do jogo no banco de reservas...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 00:06

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 00:06
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Se o torcedor do Internacional sonhava em rever Taison em ação, ele ficou decepcionado com Miguel Ángel Ramírez, que deixou o atacante no banco de reservas.
Nem mesmo a boa atuação do coletivo diante do Deportivo Táchira, que consolidou o primeiro triunfo Colorado na competição, o camisa 10 apenas aqueceu e correu para comemorar com os companheiros.
Agora, fica a expectativa para saber quando o Taison terá a sua primeira oportunidade com a camisa do Inter. O Juventude, rival do fim de semana no Gauchão, pode ser a grande oportunidade.

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