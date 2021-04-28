Taison fica no banco e não faz a sua reestreia pelo Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Se o torcedor do Internacional sonhava em rever Taison em ação, ele ficou decepcionado com Miguel Ángel Ramírez, que deixou o atacante no banco de reservas.

Nem mesmo a boa atuação do coletivo diante do Deportivo Táchira, que consolidou o primeiro triunfo Colorado na competição, o camisa 10 apenas aqueceu e correu para comemorar com os companheiros.