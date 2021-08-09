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futebol

Taison comemora primeiro gol no retorno ao Internacional

Atacante foi importante na vitória por 4 a 0 em cima do Flamengo no Maracanã...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 18:20

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 18:20

Crédito: Taison anotou o primeiro gol na sua volta ao Inter (Ricardo Duarte/Internacional
Principal contratação do Inter na temporada 2021, o atacante Taison enfim desencantou no último domingo e ajudou o Colorado a massacrar o Flamengo, no Maracanã.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Capitão da equipe, o camisa 10 não escondeu a sua felicidade pelo gol marcado e explicou a comemoração.
‘Feliz, primeiro, pela vitória. A gente não vem passando por um bom momento, saímos de duas competições, sentimos bastante. Hoje enfrentamos uma equipe que tem que dar os parabéns, vai brigar por título. Feliz pela vitória, pelo gol’, afirmou, antes de completar:
‘O gesto é porque eu sofri preconceito na Ucrânia, sofri preconceito do racismo, sempre que faço gol lá ou aqui vou comemorar dessa maneira’.
Agora, Inter e Taison ganham alguns dias de folga e voltam a campo no fim de semana, quando o time gaúcho encara o Fluminense.

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