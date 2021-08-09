Taison comemora primeiro gol no retorno ao Internacional

Crédito: Taison anotou o primeiro gol na sua volta ao Inter (Ricardo Duarte/Internacional

Principal contratação do Inter na temporada 2021, o atacante Taison enfim desencantou no último domingo e ajudou o Colorado a massacrar o Flamengo, no Maracanã.

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Capitão da equipe, o camisa 10 não escondeu a sua felicidade pelo gol marcado e explicou a comemoração.

‘Feliz, primeiro, pela vitória. A gente não vem passando por um bom momento, saímos de duas competições, sentimos bastante. Hoje enfrentamos uma equipe que tem que dar os parabéns, vai brigar por título. Feliz pela vitória, pelo gol’, afirmou, antes de completar:

‘O gesto é porque eu sofri preconceito na Ucrânia, sofri preconceito do racismo, sempre que faço gol lá ou aqui vou comemorar dessa maneira’.