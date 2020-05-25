Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tailson comenta sobre treinos e acompanhamento de Jesualdo

Jovem atacante do Peixe detalhou a rotina nesse período de quarentena e disse que vem recebendo acompanhamentos do treinador. Peixe não tem previsão de retorno aos treinos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2020 às 18:00

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 18:00

Crédito: Tailson revelou como está sendo a rotina e os treinos nessa quarentena (Ivan Storti/Santos
O atacante Tailson vem aproveitando essa quarentena para ficar mais perto da família e treinar forte para o restante da temporada. Com a quarentena prolongada no estado de São Paulo até o dia 31 de maio, ainda não há previsão de quando o Santos voltará às atividades.
Enquanto isso, o camisa 39 do Peixe aproveita para tirar um tempo com os familiares e jogar videogame, tirando um pouco da rotina corrida de um jogador de futebol.
- Tenho passado esse tempo com a família, coisa que dificilmente tínhamos com aquela rotina de viagens e treinos. Tenho jogado videogame, tentando aliviar um pouco para não pensar em tudo que vem acontecendo - afirmou.
O jogador está aprimorando a parte fìsica e se preparando para quando os treinamentos no CT e jogos retornarem. Ele afirmou que Jesualdo e a comissão técnica vêm acompanhando como estão os atletas nessa quarentena.
- Sigo treinando firme, o professor Jesualdo pergunta como estamos, se estamos bem, e eu estou focado nisso, trabalhar para voltar bem e em forma - concluiu.
O Santos não disputa uma partida oficial há mais de 71 dias e superou maior período sem entrar em campo neste século. O último jogo do clube foi no dia 14 de março – derrota de 2 a 1 para o São Paulo.E MAIS:Há nove anos, Santos derrotava Cerro e ficava perto da final da LibertaSantos tem baixo aproveitamento em cruzamentos na temporada; entendaSantos aposta em base digital para manter patrocinadores E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados