Tailson comenta sobre treinos e acompanhamento de Jesualdo

Crédito: Tailson revelou como está sendo a rotina e os treinos nessa quarentena (Ivan Storti/Santos

O atacante Tailson vem aproveitando essa quarentena para ficar mais perto da família e treinar forte para o restante da temporada. Com a quarentena prolongada no estado de São Paulo até o dia 31 de maio, ainda não há previsão de quando o Santos voltará às atividades.

Enquanto isso, o camisa 39 do Peixe aproveita para tirar um tempo com os familiares e jogar videogame, tirando um pouco da rotina corrida de um jogador de futebol.

- Tenho passado esse tempo com a família, coisa que dificilmente tínhamos com aquela rotina de viagens e treinos. Tenho jogado videogame, tentando aliviar um pouco para não pensar em tudo que vem acontecendo - afirmou.

O jogador está aprimorando a parte fìsica e se preparando para quando os treinamentos no CT e jogos retornarem. Ele afirmou que Jesualdo e a comissão técnica vêm acompanhando como estão os atletas nessa quarentena.

- Sigo treinando firme, o professor Jesualdo pergunta como estamos, se estamos bem, e eu estou focado nisso, trabalhar para voltar bem e em forma - concluiu.