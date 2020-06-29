Taça Rio: Fla e Bota jogarão na quarta; Flu e Vasco na quinta

A reta final da fase de grupos da Taça Rio já tem data para ser definida. Na noite deste domingo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou as datas das partidas da quinta rodada dos Grupos A e B da competição.
Classificado antecipadamente no Grupo A, o Flamengo recebe o Boavista às 21h30, no Maracanã. No mesmo horário, o Botafogo mede forças com a Portuguesa no Estádio Luso-Brasileiro. Às 15h15, o Bangu encara a Cabofriense em Moça Bonita.
Já o Grupo B será definido na quinta-feira. O Fluminense vai ao Estádio Elcyr Resende duelar com o Macaé, às 17h30. Já às 20h, o Vasco pega o Madureira em São Januário. No mesmo horário, Volta Redonda e Resende se enfrentam. Ainda não foi definido o local do duelo.
O tropeço do Fluminense deu uma esperança para o Flamengo. O Rubro-Negro agora lidera a classificação geral com 25 pontos, um a mais que o Tricolor, e, caso vença a Taça Rio, pode se sagrar campeão antecipadamente.E MAIS:'Fugiu tudo daquilo que tínhamos planejado', diz Odair HellmannATUAÇÕES: Com Fred discreto em campo, Flu perde para o Volta RedondaFlu joga mal e amarga duro revés para o Voltaço na reestreia de Fred E MAIS: