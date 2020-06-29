Taça Rio: Fla e Bota jogarão na quarta; Flu e Vasco na quinta

Crédito: Flamengo tem um ponto a mais que o Fluminense. Caso mantenha distância e vença a Taça Rio, será campeão direto (Divulgação

A reta final da fase de grupos da Taça Rio já tem data para ser definida. Na noite deste domingo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou as datas das partidas da quinta rodada dos Grupos A e B da competição.

Classificado antecipadamente no Grupo A, o Flamengo recebe o Boavista às 21h30, no Maracanã. No mesmo horário, o Botafogo mede forças com a Portuguesa no Estádio Luso-Brasileiro. Às 15h15, o Bangu encara a Cabofriense em Moça Bonita.

Já o Grupo B será definido na quinta-feira. O Fluminense vai ao Estádio Elcyr Resende duelar com o Macaé, às 17h30. Já às 20h, o Vasco pega o Madureira em São Januário. No mesmo horário, Volta Redonda e Resende se enfrentam. Ainda não foi definido o local do duelo.