Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Taça Rio: Fla e Bota jogarão na quarta; Flu e Vasco na quinta

Ferj divulga na noite deste domingo as datas da rodada final da competição. Resultados do fim de semana colocam Rubro-Negro na liderança geral do Carioca...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 01:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 01:46
Crédito: Flamengo tem um ponto a mais que o Fluminense. Caso mantenha distância e vença a Taça Rio, será campeão direto (Divulgação
A reta final da fase de grupos da Taça Rio já tem data para ser definida. Na noite deste domingo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou as datas das partidas da quinta rodada dos Grupos A e B da competição.
Classificado antecipadamente no Grupo A, o Flamengo recebe o Boavista às 21h30, no Maracanã. No mesmo horário, o Botafogo mede forças com a Portuguesa no Estádio Luso-Brasileiro. Às 15h15, o Bangu encara a Cabofriense em Moça Bonita.
Já o Grupo B será definido na quinta-feira. O Fluminense vai ao Estádio Elcyr Resende duelar com o Macaé, às 17h30. Já às 20h, o Vasco pega o Madureira em São Januário. No mesmo horário, Volta Redonda e Resende se enfrentam. Ainda não foi definido o local do duelo.
O tropeço do Fluminense deu uma esperança para o Flamengo. O Rubro-Negro agora lidera a classificação geral com 25 pontos, um a mais que o Tricolor, e, caso vença a Taça Rio, pode se sagrar campeão antecipadamente.E MAIS:'Fugiu tudo daquilo que tínhamos planejado', diz Odair HellmannATUAÇÕES: Com Fred discreto em campo, Flu perde para o Volta RedondaFlu joga mal e amarga duro revés para o Voltaço na reestreia de Fred E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo flamengo fluminense vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'
Imagem de destaque
10 itens que toda casa com cachorro deve ter 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados