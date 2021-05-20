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Tá bombando! Perfil do Palmeiras no TikTok lidera ranking de visualizações entre clubes da América

Verdão tem quase o dobro de acessos do segundo colocado, segundo pesquisa que leva em consideração o primeiro trimestre de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 08:30

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 08:30

Crédito: Reprodução
Plataforma que divide opiniões entre a torcida do Palmeiras, o TikTok se tornou uma febre mundial não apenas entre jovens e adultos, como também entrou no cotidiano da bolha esportiva, principalmente para amantes do futebol.
Brasileirão 2021 chegando! Saiba quais são os 30 jogadores mais valiosos da competição
Segundo levantamento feito pelo portal Deportes&Finanzas, especialista em marketing esportivo e monitoramento de redes sociais, o Palmeiras ocupou de forma isolada a primeira colocação no ranking de visualizações na plataforma entre todos os perfis de clubes de futebol do continente americano. A análise levou em consideração o espaço de tempo entre janeiro e abril de 2021.
Com 38,5 milhões visualizações, o TikTok palmeirense foi o mais acessado entre clubes de toda a América, seguido de Flamengo, com 20,8M, e Sport, com 13,2 milhões. Completam o Top-5 o Independiente (ARG), com 7,69M, e o Los Angeles Galaxy (EUA), com 6,59M.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule as partidasAtualmente, o perfil oficial do Palmeiras no TikTok conta com mais de 992,9 mil seguidores e 6,7 milhões de curtidas. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ibope Repucom, empresa que pertencente ao grupo Ibope Pesquisa de Mídia, a equipe é a terceira entre os clubes brasileiros com mais seguidores na rede, atrás apenas de Flamengo (2,7 milhões) e Corinthians (1M).
No aplicativo, o clube palestrino produz conteúdos que mostram lances das partidas, bastidores e vídeos personalizados, geralmente com jogadores dançando e interagindo com a torcida.

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