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futebol

Sylvinho tem arritmia cardíaca detectada em exames no Corinthians

Problema foi identificado durante avaliações de saúde para a próxima temporada 
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 14:40

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 14:40

O técnico Sylvinho, do Corinthians, teve uma arritmia cardíaca detectada ao realizar exames cardiológicos com o elenco para a próxima temporada. O departamento médico do clube solicitou exames complementares para investigar. O comandante alvinegro foi orientado a interromper exercícios físicos de alta intensidade. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal 'Meu Timão'.Após a arritmia detectada, Sylvinho seguiu normalmente com sua rotina no clube e esteve à beira do gramado em dois jogos desde então: no empate com o Grêmio na Neo Química Arena e na derrota contra o Juventude, ontem, em Caxias do Sul, pela última rodada do Brasileirão.
O treinador e o restante do elenco estão em período de férias após o fim do Nacional. Ontem após o fim do confronto, Sylvinho foi bancado pelo diretor de futebol Roberto de Andrade no cargo de treinador da equipe para a próxima temporada.
Crédito: OtécnicoSylvinhodurantetreinodoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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