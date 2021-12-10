Sylvinho tem arritmia cardíaca detectada em exames no Corinthians

O técnico Sylvinho, do Corinthians, teve uma arritmia cardíaca detectada ao realizar exames cardiológicos com o elenco para a próxima temporada. O departamento médico do clube solicitou exames complementares para investigar. O comandante alvinegro foi orientado a interromper exercícios físicos de alta intensidade. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal 'Meu Timão'.Após a arritmia detectada, Sylvinho seguiu normalmente com sua rotina no clube e esteve à beira do gramado em dois jogos desde então: no empate com o Grêmio na Neo Química Arena e na derrota contra o Juventude, ontem, em Caxias do Sul, pela última rodada do Brasileirão.