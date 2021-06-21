Sylvinho se diz preocupado em acelarar etapas no Corinthians, mas destaca cautela: 'Pular nunca'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Com um início de trabalho inconstante pelo Corinthians, o técnico Sylvinho está preocupado em acelerar as etapas de construção do trabalho com o elenco. No entanto, o comandante corintiano se preocupa em não confundir a necessidade de uma evolução mais rápida dos jogadores acabar os prejudicando, tendo em vista que o grupo possui bastante jovens, em início de trajetória profissional.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!- A preocupação hoje é construir o trabalho, é apressar etapas, pular nunca, nós estamos tendo uma respostas desses jovens, inclusive na coletiva de hoje, atletas sendo elogiados por uma postura mais defensiva, mas dentro de jogo, dentro da estratégia – disse Sylvinho em entrevista coletiva virtual após o empate em 0 a 0 contra o Bahia, no último domingo (20), em Salvador, pela quinta rodada do Brasileirão.

Ainda sem ter completado o primeiro mês pelo Timão, o treinador tem encarado uma sequência intensa de jogos. Foram sete partidas, em 21 dias, média de uma a cada três dias, com três derrotas, três empates e apenas uma vitória, além de uma eliminação na Copa do Brasil, contra o Atlético-GO.

Por sua vez, o treinador corintiano destaca o equilíbrio do Campeonato Brasileiro e prevê que o Corinthians estará encaixado na competição entre a 10ª e 12ª rodada.

- É um campeonato muito equilibrado, muito disputado, haja vista que os resultados têm sido difíceis, peculiares, acredito que até a 10ª, 12ª rodada, nós vamos estar vivendo esse momento de muita motivação de todos, os times ainda completos.

Porém, será quando Sylvinho acredita que o seu time estará no seu momento de encaixe, que ele terá que rodar as escalações, pois na medida que o campeonato vai avançando surgem suspensões e até mesmo lesões entre os atletas.

- Ainda não chegou o momento dos três amarelos, de fazer substituições, ou lesões, que infelizmente vão ocorrer, e é um campeonato muito difícil, disputado, que nós vamos pensar cada etapa e a próxima é na quinta-feira, já pensando na construção do time.