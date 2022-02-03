Sylvinho se despede do Corinthians e agradece torcida pela 'paixão e apoio incondicional ao time'

Após cerca de oito meses, chegou ao fim a passagem de Sylvinho pelo Corinthians. O treinador não suportou a pressão após a derrota por 2 a 1 para o Santos no Paulistão e foi demitido pela diretoria alvinegra.> GALERIA: Veja técnicos brasileiros que estão sem clube
Na tarde de quinta-feira (3), Sylvinho usou suas redes sociais para agradecer aos jogadores, dirigentes, funcionários e torcedores do clube em seu retorno ao Timão, dessa vez como treinador. Ele também agradeceu aos torcedores pela "paixão e apoio incondicional ao time".
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No comunicado, o ex-técnico do Timão exaltou a classificação para a Libertadores, bem como a formação e consolidação de jovens jogadores do elenco.
Sylvinho deixou o Time do Povo após 43 jogos, sendo 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, com um aproveitamento de 48%.
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VEJA NA ÍNTEGRA O COMUNICADO DE SYLVINHO APÓS SUA DEMISSÃO
"Quero agradecer a oportunidade de poder ter retornado ao Corinthians para trabalhar como treinador do clube que me formou como atleta.Foi motivo de muito orgulho ter colaborado, nesses oito meses, com um processo que resultou no retorno do clube à Libertadores, além de ter participado da formação e consolidação de jovens jogadores que, assim como eu no passado, tiveram a oportunidade de vestir essa camisa.Agradeço aqui também aos jogadores com mais tempo de casa e aos que chegaram no decorrer do trabalho.Aos dirigentes e funcionários do clube, alguns ainda de minha época como jogador, meu muito obrigado por todo apoio e suporte. Foi um período de ótima convivência e muita dedicação.Ao torcedor corinthiano, a quem eu tenho o privilégio de conhecer há muito tempo, o meu mais profundo respeito. Foi muito bonito testemunhar novamente sua paixão e apoio incondicional ao time.Um grande abraço a todos" O foco da diretoria agora é definir o próximo treinador do clube o mais rápido possível. Jorge Jesus é visto como um sonho, enquanto Renato Gaúcho está praticamente descartado.
Sylvinho deixou o Corinthians junto do auxiliar Doriva. O preparador Flávio de Oliveira e os auxiliares Fernando Lázaro e Alex seguem em suas funções. Flávio segue com interino até a diretoria anunciar o novo técnico. O próximo compromisso do Timão é no domingo (6), às 18h30, contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, pelo Paulistão.