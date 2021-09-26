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Sylvinho ressalta bom nível de jogo no clássico entre Corinthians e Palmeiras: 'Muito bonito de se ver'

Treinador do Corinthians ressaltou a qualidade do jogo entre as duas equipes e afirmou que foi o melhor Dérbi dos últimos disputados. Técnico elogiou ainda elogiou Cantilo...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 22:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 22:55
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
Neste sábado (25), o Corinthians voltou a vencer um Dérbi após mais de um ano e bateu o Palmeiras por 2 a 1, na Neo Química Arena. Em uma partida bem disputada entre as equipes, a superioridade oscilou de lado, com o jogo sendo resolvido nos detalhes. Após a partida, Sylvinho comentou sobre o nível do futebol apresentado no clássico.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Perguntado sobre o nível da partida e a atuação do Corinthians, o treinador afirmou que foi, na sua opinião, o melhor Dérbi dos últimos disputados em termo de qualidade de jogo.
- O jogo foi muito bem disputado, com muita qualidade técnica dentro. Um Dérbi, dos que eu tenho acompanhado, para mim, dos últimos, um dos melhores. Obviamente que os demais eu assistia, a não ser o do primeiro turno, pela televisão - comentou o técnico.
Sylvinho destacou, ainda, que o nível de jogo do Palmeiras também contribuiu para um jogo 'bonito de se ver', nas palavradas do treinador.
- Vi um jogo de muito bom nível. O adversário com muita qualidade, o Corinthians com muita qualidade. Taticamente bem jogado, com transições rápidas, qualidade no último passe, opção de gol dos lados, um jogo muito atrativo, muito bonito de se ver - analisou o técnico do Corinthians.Sylvinho atribuiu parte da boa atuação ao volante Cantillo, que, segundo o técnico, foi crucial para dar fluidez ao meio de campo e fazer a equipe rodar a bola com mais velocidade e qualidade nas transições.
O Corinthians volta a campo no próximo sábado (2), às 19h, para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. O confronto direto pode significar o ingresso do alvinegro no G4.

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