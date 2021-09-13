Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sylvinho questiona gol do Atlético-GO em empate do Corinthians: 'Como é que não tem interferência?'
futebol

Sylvinho questiona gol do Atlético-GO em empate do Corinthians: 'Como é que não tem interferência?'

Técnico do Timão analisou a atuação da equipe neste domingo, em Goiânia, e acredita que a decisão da arbitragem foi equivocada no tento do Dragão que igualou o placar...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 22:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 22:53
O Corinthians sofreu o empate nos últimos minutos da partida com o Atlético-GO, fora de casa, neste domingo. E o gol de Zé Roberto, que deixou o placar em 1 a 1, foi muito reclamado por parte dos corintianos, incluindo o técnico Sylvinho, que discordou da decisão da arbitragem e analisou a atuação da equipe, que não foi bem no primeiro tempo e melhorou no segundo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Aos 43 minutos da etapa final, Natanael bateu falta e encontrou o Zé Roberto no segundo pau, levando vantagem sobre Róger Guedes, para marcar o gol. Acontece que Montenegro estava em posição de impedimento e subiu para cabecear, mas na visão do árbitro, após verificar o VAR, não houve interferência no lance. Decisão que contrariou os jogadores e comissão técnica alvinegra.
- Eu tenho uma opinião, obviamente que eu vou externar minha opinião, tem uma interferência, respeito todas as opiniões, é a minha, tem uma interferência, uma bola que viaja a tantos quilômetros por hora, um metro e meio sobe um atleta na sua frente, como é que não tem interferência? Eu vejo assim, sabendo que as coisas são muito velozes, milésimos de segundo dentro de um jogo e evidentemente que ele tira a sua reação, a partir daí, cada um toma a decisão que precisa ser tomada, não gosto muito de falar dessa parte, mas foi perguntado e obviamente vou me posicionar com a minha opinião - declarou Sylvinho em entrevista coletiva após o jogo.Antes de falar sobre a arbitragem, o treinador analisou a atuação do Timão, que acabou tendo dificuldade de jogar verticalmente e chegar ao campo de ataque no primeiro tempo. Segundo Sylvinho, além da dificuldade do próprio jogo, houve a questão do calor na cidade de Goiânia e do desgaste dos atletas em uma partida em que foi muito exigida a parte física do grupo.
- Em relação ao primeiro tempo, essa correção foi feita (dificuldade de chegar ao ataque), mesmo com as mesmas peças, muitas vezes não há necessidade da troca. Tem que ser bem avaliado, nós estávamos com muita pressa de definir, quando nós passávamos do campo adversário, nós estávamos apressando a jogada. E quando há pressa, ou você termina bem, que a chance não é tão grande, ou você perde uma quantidade grande de bolas, aí o adversário volta para o seu campo, então foi um ajuste de comportamento e de poder determinar essa jogador melhor - declarou o comandante antes de completar:
- É bem quente aqui, um campo difícil, um jogo muito físico, nós sabíamos de tudo isso, então tem que saber rodar a bola, jogar no campo adversário e o segundo tempo foi feito dessa maneira, óbvio que quando o adversário faz as suas mudanças, coloca dois atacantes, abre mais homens para frente, você tenta controlar mais o jogo e buscar um contra-ataque. Nós tivemos mais uma vez dificuldade em puxar esses contra-ataques e terminar no campo adversário, mas foram os últimos dez, 15 minutos, que tivemos um pouco mais de dificuldade, entrega dos atletas, calor grande, uma luta que o jogo exigia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados