Sylvinho fala pela primeira vez como técnico do Corinthians: 'Nós somos garra e raça, é a nossa alma'

Anunciado pelo Corinthians no último domingo, Sylvinho só será apresentado nesta terça-feira e sua estreia será apenas no domingo, mas o novo treinador já deu sua primeira declaração em um vídeo divulgado pelo clube na noite desta segunda. No material, o técnico falou da felicidade em retornar para casa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo Sylvinho, que passou pelo Parque São Jorge como jogador (base e profissional) e auxiliar, a marca em comum nesses momentos foi a garra e a raça, algo que ele pretende continuar agora em uma nova função.

- Obrigado torcedor corintiano, por todo seu carinho, por odo seu apoio. Estou muito feliz, de voltar ao clube onde atuei como atleta, comissão técnica e vou atuar como treinador. Foram etapas diferentes e em todas elas havia algo em comum que era a nossa marca, que era a garra e a raça, nós somos assim, essa é a nossa cara, essa é a nossa alma. Abraço a todos - declarou o comandante.