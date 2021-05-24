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Sylvinho fala pela primeira vez como técnico do Corinthians: 'Nós somos garra e raça, é a nossa alma'

Novo treinador do Timão gravou vídeo comentando pela primeira vez sobre seu retorno ao Parque São Jorge. Clube divulgou o material na noite desta segunda-feira...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 19:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 19:53
Anunciado pelo Corinthians no último domingo, Sylvinho só será apresentado nesta terça-feira e sua estreia será apenas no domingo, mas o novo treinador já deu sua primeira declaração em um vídeo divulgado pelo clube na noite desta segunda. No material, o técnico falou da felicidade em retornar para casa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja os técnicos atuais dos 20 clubes que estarão no Brasileirão
Segundo Sylvinho, que passou pelo Parque São Jorge como jogador (base e profissional) e auxiliar, a marca em comum nesses momentos foi a garra e a raça, algo que ele pretende continuar agora em uma nova função.
- Obrigado torcedor corintiano, por todo seu carinho, por odo seu apoio. Estou muito feliz, de voltar ao clube onde atuei como atleta, comissão técnica e vou atuar como treinador. Foram etapas diferentes e em todas elas havia algo em comum que era a nossa marca, que era a garra e a raça, nós somos assim, essa é a nossa cara, essa é a nossa alma. Abraço a todos - declarou o comandante.
Sylvinho chega ao Timão após a saída de Vagner Mancini para sua segunda experiência na função. A primeira foi no Lyon-FRA, em meados de 2019. De lá para cá ele ficou sem clube e volta para a ativa para defender as cores que o revelaram como jogador e que o ajudaram a se formar fora de campo.

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