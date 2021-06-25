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Sylvinho fala da 'blindagem' no elenco do Corinthians com a saída de Avelar: 'É uma situação grave'

Técnico do Timão comentou como precisou isolar o grupo para que não sentisse o impacto do caso envolvendo o companheiro poucas horas antes do jogo com o Sport...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 23:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2021 às 23:22
O Corinthians passou por um turbilhão nos últimos dias. O problema mais recente se deu com o caso de racismo de Danilo Avelar, que acabou tendo seu contrato com o clube rescindido. Tudo isso a poucas horas de um jogo importante diante do Sport, nesta quinta-feira. Mas para conseguir a vitória por 2 a 1, foi preciso blindar o elenco em relação aos últimos acontecimentos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista coletiva após a partida pela sexta rodada do Brasileirão-2021, o técnico Sylvinho considerou grave a situação envolvendo Avelar e como isso trouxe preocupação para a comissão técnica nessas última horas.
- Nós tempos pouco tempo, campeonato é difícil, a cada três dias, um jogo, é uma situação que eu já dei entrevista, o clube já se posicionou. Sim, é uma situação grave, o clube já se posicionou, obviamente como treinador, me preocupou nossos atletas, as relações, nós tínhamos um dia e meio de treinamento - declarou o treinador.Com isso, foi precisou armar uma estratégia para que tudo o que aconteceu não afetasse a performance do time em uma partida muito importante para o Alvinegro. Assim, Sylvinho explicou a "blindagem" que precisou fazer com os jogadores para que o foco fosse apenas o duelo com os pernambucanos.
- Quando eu utilizei a palavra blindar, talvez pudesse ser isolar o máximo possível os atletas, tinha um jogo 36 horas depois, pouco tempo para entrar em campo, do qual não estávamos tendo bons resultados em casa, trabalhamos muito forte a parte tática, a parte de estratégia, para que os atletas pudessem performar bem. A gente se preocupava muito por isso. Eles fizeram, fizeram bem e foi gerenciado dessa maneira - concluiu o comandante do Timão.

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