Sylvinho explica treino do Corinthians na Neo Química Arena e avalia semana de trabalho

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians mudou um pouco seu cenário de treinos na manhã da última quinta-feira e trocou o CT Joaquim Grava pela Neo Química Arena, palco do duelo do próximo domingo, às 16h, contra o Ceará. A decisão da comissão técnica, de acordo com Sylvinho, foi para levar o elenco para o ambiente do jogo. Além disso, o treinador exaltou a semana cheia de trabalho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, o comandante alvinegro revelou que levar a atividade para Itaquera não é uma ideia recente e que já vinha sendo planejada previamente. No entanto, por conta da logística e da maratona não vinha sendo possível. Tudo isso para trazer os atletas para outra atmosfera.

- Um treino que nós já tínhamos a expectativa de trazer para cá faz um tempo, mas depende de logística, a gente vinha de muitos jogos, isso não possibilitou a vinda. Abriram algumas semanas, dependendo da logística obviamente para montar bem. É bom trazer os atletas para o ambiente de campo, sair um pouco, nosso ambiente é muito bom no CT, nossa estrutura é ótima, mas vale a pena, vez ou outra, vir para o campo com uma outra atmosfera, outro ambiente, tão bom quanto. Enfim, é o momento. A gente vai lendo, buscando esses momentos e entendemos que era agora - explicou o técnico.A possibilidade de treinar na Neo Química Arena vem justamente em mais uma semana livre, sem jogos para disputar. Esse período foi exaltado por Sylvinho, principalmente pela competitividade gerada com a incorporação de dois novos atletas de alto nível ao elenco: Giuliano e Renato Augusto. Segundo o treinador corintiano, isso agrega ao que a comissão vinha fazendo desde a sua chegada.

- Uma semana boa, assim como as outras que passaram, de construção, de competitividade leal e fiel entre os atletas. O grupo incorporou mais dos atletas importantes também e isso gera uma competição inevitável no grupo, muito positiva e boa, inclusive de treino, e que eleva o nível. Além de detalhes, que a gente já traz um pouco de estratégia, ou situações, conceitos e ideias daquilo que a gente tem e trouxe desde a nossa vinda - concluiu.