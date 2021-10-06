Sylvinho explica situação de Willian e tranquiliza torcida do Corinthians: 'Nada grave, nada sério'

O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 1, na última terça-feira, em jogo que marcou a volta da torcida para a Neo Química Arena após mais de um ano e sete meses. No entanto, um fato deixou a Fiel preocupada: a substituição de Willian no intervalo da partida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro-2021. Por isso, Sylvinho fez questão de tranquilizar os corintianos sobre o meia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador alvinegro explicou que o camisa 10 teve um desconforto, que já havia aparecido no último sábado, contra o Red Bull Bragantino, no segundo tempo da partida. Dessa vez, porém, ele sentiu o incômodo ainda na primeira etapa, na jogada que culminou no pênalti que Róger Guedes bateu e converteu para empatar o placar na Arena.

- Em relação ao Willian, ele vem tendo um tipo de desconforto. Já na volta do jogo com o Red Bull isso se notou, uma pequena queixa. Não é nada grave, nada sério, mas parte do nosso trabalho também. No primeiro tempo, na jogada do pênalti, ele sentiu um desconforto. No intervalo tive que tomar essa decisão, o melhor seria preservá-lo e continuar fazendo a construção do Willian - afirmou Sylvinho, tranquilizando a torcida sobre a condição do meia.Contratado após rescindir contrato com o Arsenal, Willian vinha de um longo período sem atuar em um jogo oficial. Por isso e pelas diferenças de trabalho e de calendário em relação ao futebol europeu, a comissão técnica tem tido o máximo de cuidado com o camisa 10 e com os demais atletas que chegaram em condições parecidas. A intenção é evitar ao máximo as lesões.