Sylvinho explica situação de Willian e tranquiliza torcida do Corinthians: 'Nada grave, nada sério'

O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 1, na última terça-feira, em jogo que marcou a volta da torcida para a Neo Química Arena após mais de um ano e sete meses. No entanto, um fato deixou a Fiel preocupada: a substituição de Willian no intervalo da partida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro-2021. Por isso, Sylvinho fez questão de tranquilizar os corintianos sobre o meia.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador alvinegro explicou que o camisa 10 teve um desconforto, que já havia aparecido no último sábado, contra o Red Bull Bragantino, no segundo tempo da partida. Dessa vez, porém, ele sentiu o incômodo ainda na primeira etapa, na jogada que culminou no pênalti que Róger Guedes bateu e converteu para empatar o placar na Arena.
- Em relação ao Willian, ele vem tendo um tipo de desconforto. Já na volta do jogo com o Red Bull isso se notou, uma pequena queixa. Não é nada grave, nada sério, mas parte do nosso trabalho também. No primeiro tempo, na jogada do pênalti, ele sentiu um desconforto. No intervalo tive que tomar essa decisão, o melhor seria preservá-lo e continuar fazendo a construção do Willian - afirmou Sylvinho, tranquilizando a torcida sobre a condição do meia.Contratado após rescindir contrato com o Arsenal, Willian vinha de um longo período sem atuar em um jogo oficial. Por isso e pelas diferenças de trabalho e de calendário em relação ao futebol europeu, a comissão técnica tem tido o máximo de cuidado com o camisa 10 e com os demais atletas que chegaram em condições parecidas. A intenção é evitar ao máximo as lesões.
- Temos estado próximos dos nossos atletas. Os que chegaram há pouco tempo vêm de cenários diferentes, muda muita coisa, então temos que estar atentos aos atletas para que não tenhamos lesões ou problemas - disse Sylvinho também durante a coletiva da última terça-feira.