Sylvinho explica situação de Luan no Corinthians e vê possibilidade de trio com Renato Augusto e Giuliano

O Corinthians venceu o Ceará por 3 a 1 no último domingo com direito a golaço do estreante Renato Augusto. No entanto, alguns assuntos mais polêmicos ainda permearam a partida pela 16ª rodada do Brasileirão-2021, como a situação de Luan, que pelo quarto jogo consecutivo não saiu do banco. Apesar de ser elogiado pela dedicação nos treinos, uma nova oportunidade no time não está programada, mas ela pode acontecer com a dupla de reforços.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Contratado como principal reforço da temporada 2020, Luan ainda não conseguiu se firmar no Timão, mesmo com lampejos de bom futebol. Sua presença no banco de reservas não é surpresa para quem acompanha o clube, pelo contrário, é um status natural do que foi mostrado até aqui. O que chama a atenção, porém é ficar tantos jogos sem ser utilizado pelo treinador.

Em entrevista coletiva após o duelo com o Ceará, Sylvinho respondeu a uma pergunta sobre a situação de Luan neste momento, já que ele não vem tendo oportunidades. Segundo o comandante alvinegro, neste momento outros atletas estão recebendo chances e sequência, como o camisa 7 já teve no início de sua gestão, quando atuou como um "falso 9" até se lesionar.

- Em determinado momento teve uma lesão, o Jô assumiu um pouco esse "9" reciclado, o qual tem nos dado bastante resultado também. O Luan, com a qualidade que ele tem, ele pode voltar a jogar de falso 9, pode jogar de meio-campo, onde ele rende bastante também, e sempre rendeu, é uma questão de processo, de crescimento, de continuidade, que nós estamos dando e estão abertas as possibilidades que nós temos. Há pouco tempo nem o Adson jogava, agora joga, o Luan já teve o seu processo e todos estão tendo.Sem dar pistas de quando Luan pode receber uma nova oportunidades, Sylvinho fez questão de elogiar o desempenho do jogador nos treinamentos, assim como o do restante do elenco. Além disso, o técnico acredita que pode sim haver uma montagem de time em que se forme um trio com Renato Augusto, Giuliano e Luan, atletas com os quais o camisa 7 já atuou.

- Grandes atletas, grandes jogadores podem jogar juntos, sem nenhum problema e está provado, a história prova isso, quando eu digo que o Luan está treinando muito bem, os outros atletas todos estão treinando muito bem. Existe um processo natural, com a chegada do Giuliano e do Renato, de competitividade dentro do elenco nos treinamentos e isso é muito saudável, todos ganham, e o Luan, como os demais atletas, está treinando muito bem.