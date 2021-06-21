Sylvinho explica posicionamento de Fagner no Corinthians: 'Tem maior habilidade defensiva'

O Corinthians apenas empatou em 0 a 0 com o Bahia, no último domingo, pela quinta rodada do Brasileirão-2021, no entanto ficou próximo de abrir o placar em Salvador graças ao desempenho ofensivo de Fagner, que criou pelo menos três oportunidades de gol no segundo tempo. Acontece que essa participação no ataque não é a prioridade do técnico Sylvinho na montagem da equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após a partida, o comandante corintiano rasgou elogios para a lateral-direito, com o qual trabalhou tanto na Seleção Brasileira, quanto no próprio Timão, quando ainda era auxiliar da comissão técnica fixa. Por conhecer muito bem o atleta, ele entende que sua melhor característica é atuando no setor defensivo, o que é dito pelo próprio camisa 23.

- Fagner é um atleta excepcional, eu tive a felicidade de participar da convocação dele para a Copa do Mundo e outros jogos amistosos importantes, de Eliminatórias, conheço muito bem o atleta. Cheguei ao Corinthians como auxiliar, em 2013, trabalhamos juntos, ele veio de linha de três no Vasco e se aperfeiçoou muito. A maior habilidade que ele conseguiu desenvolver e se tornar esse Fagner que vocês estão vendo, foi a parte defensiva, isso não sou eu que declaro, é o atleta, inclusive em gratidão a dois, três profissionais com quem ele trabalhou e ele disse "virei um lateral" - analisou Sylvinho.O treinador alvinegro sabe que Fagner também contribui demais no setor ofensivo, como fez no segundo tempo, aproveitando os espaços deixados pelo adversário, que invariavelmente se preparam para neutralizar essa "ameaça" pela direita do ataque do Corinthians. Apesar disso, ele indicou que deve seguir priorizando as habilidades defensivas do lateral e usar o "possível" no ataque.