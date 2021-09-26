Sylvinho explica entrada de Cantillo e diz que estratégia funcionou

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

Com a ausência do volante Gabriel no Dérbi por suspensão, o técnico Sylvinho optou por escalar Cantillo na vaga, e não Xavier. A mudança foi questionada, mas o treinador explicou o motivo de ter optado por essa formação. Segundo ele, a montagem da equipe foi assertiva.

- Tivemos uma montagem de equipe e um trabalho bem árduo. O Gabriel nos fez nos mobilizarmos por um primeiro volante. Montamos um time para ter posse de bola por dentro e velocidade por fora. Montamos com a intenção de ter qualidade no meio-campo, uma primeira saída bem limpa para poder usufruir do jogo. Funcionou muito bem, o Cantillo foi um grande jogador - disse o treinador, após o confronto.

Sylvinho ainda disse que Xavier faz partes dos planos do elenco. Ele entrou no final na vaga de Giuliano e salvou uma bola importante.