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futebol

Sylvinho explica entrada de Cantillo e diz que estratégia funcionou

Camisa 24 foi o escolhido para jogar o Dérbi na vaga de Gabriel, suspenso...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 22:44

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 22:44
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
Com a ausência do volante Gabriel no Dérbi por suspensão, o técnico Sylvinho optou por escalar Cantillo na vaga, e não Xavier. A mudança foi questionada, mas o treinador explicou o motivo de ter optado por essa formação. Segundo ele, a montagem da equipe foi assertiva.
- Tivemos uma montagem de equipe e um trabalho bem árduo. O Gabriel nos fez nos mobilizarmos por um primeiro volante. Montamos um time para ter posse de bola por dentro e velocidade por fora. Montamos com a intenção de ter qualidade no meio-campo, uma primeira saída bem limpa para poder usufruir do jogo. Funcionou muito bem, o Cantillo foi um grande jogador - disse o treinador, após o confronto.
Sylvinho ainda disse que Xavier faz partes dos planos do elenco. Ele entrou no final na vaga de Giuliano e salvou uma bola importante.
- A montagem foi muito bem feita e assertiva. O Xavier é um ótimo jogador, com um corte muito mais defensivo, também tem treinado como zagueiro, suprido a nossa necessidade na função e entrado nos jogos. Hoje no final, salvou uma bola muito perigosa no primeiro pau. Ele tem sido muito importante - completou.

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