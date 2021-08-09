Sylvinho exlplica manutenção de Roni no time titular do Corinthians: 'Tem mostrado desejo de jogar'

O meia Roni foi titular do Corinthians no empate em 0 a 0 contra o Santos, no último domingo (8), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, mesmo após ter sido substituído no intervalo da derrota por 3 a 1 para o Flamengo, há duas semanas, para a entrada de Vitinho, que foi bem contra o Rubro-Negro e marcou o único gol corintiano na ocasião.
A escolha do técnico Sylvinho foi contestada por muitos torcedores corintianos, principalmente nas redes sociais, já que Roni completou o quarto jogo consecutivo como titular no Timão, com apenas uma vitória no período.
>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Roni vem da base, um atleta que tem mostrado desejo, vontade de jogar, é esforçado, dedicado no que faz, um atleta que deve ter dois gols, uma assistência, chega na área, é da base e estamos privilegiando. Um atleta competente no que faz, entende o jogo, como ouros da base que estão evoluindo e maturando. A resposta vem do atleta para colocar em campo suas virtudes, tem talento. O Roni tinha perdido espaço, Vitinho fez jogos seguidos. As coisas vão construindo. O Roni volta, e são todos os atletas que podem ser escalados a qualquer momento – disse o treinador corintiano, após o clássico, em entrevista coletiva virtual.
Ainda que Sylvinho tenha ressaltado que Vitinho tem feito jogos em sequência, o camisa 43 pouco tem sido titular nas últimas partidas. No mesmo período de quatro jogos que Roni começou jogando, o seu companheiro de meio-campo foi reserva, tendo entrado no decorrer de todos os jogos – ainda que contra o Santos tenha jogado apenas um minuto – e somado 95 minutos eDesde a chegada de Sylvinho ao comando corintiano, há pouco mais de dois meses, Roni jogou 16 das 17 partidas, sendo titular em 11. Já Vitinho, entrou em campo em 11 oportunidades, sendo que em seis começou jogando.