Sylvinho exlplica manutenção de Roni no time titular do Corinthians: 'Tem mostrado desejo de jogar'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O meia Roni foi titular do Corinthians no empate em 0 a 0 contra o Santos, no último domingo (8), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, mesmo após ter sido substituído no intervalo da derrota por 3 a 1 para o Flamengo, há duas semanas, para a entrada de Vitinho, que foi bem contra o Rubro-Negro e marcou o único gol corintiano na ocasião.

A escolha do técnico Sylvinho foi contestada por muitos torcedores corintianos, principalmente nas redes sociais, já que Roni completou o quarto jogo consecutivo como titular no Timão, com apenas uma vitória no período.

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Roni vem da base, um atleta que tem mostrado desejo, vontade de jogar, é esforçado, dedicado no que faz, um atleta que deve ter dois gols, uma assistência, chega na área, é da base e estamos privilegiando. Um atleta competente no que faz, entende o jogo, como ouros da base que estão evoluindo e maturando. A resposta vem do atleta para colocar em campo suas virtudes, tem talento. O Roni tinha perdido espaço, Vitinho fez jogos seguidos. As coisas vão construindo. O Roni volta, e são todos os atletas que podem ser escalados a qualquer momento – disse o treinador corintiano, após o clássico, em entrevista coletiva virtual.