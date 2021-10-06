Sylvinho exalta peso de torcida para virada do Corinthians e emoção de reencontro com a Fiel na Arena

Depois de completar o décimo jogo seguido de invencibilidade sob o comando do Corinthians, fato concretizado com a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, o técnico Sylvinho exaltou o peso que a torcida alvinegra teve para que o seu time buscasse o triunfo de virada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

O treinador se referiu ao fato de que a atmosfera positiva criada pelos torcedores, que seguiram apoiando a equipe corintiana após o rival abrir o placar, foi fundamental para a reação. E o comandante lembrou que antes disso não vinha sendo fácil atuar no estádio corintiano com as arquibancadas vazias por causa da pandemia do novo coronavírus.

- Tinha um fator emocional muito forte. Nosso torcedor é muito presente, se notou no campo. Conseguimos ter um equilíbrio necessário para sair com a vitória, com a ajuda do torcedor - destacou Sylvinho, em entrevista coletiva na qual também revelou que precisou administrar a condição emocional dele próprio e a dos jogadores para que juntos eles não caíssem na armadilha de entrar em uma euforia exagerada pelo retorno da Fiel.- Eu, primeiro, precisei me controlar. Porque voltar para a casa e vir para o estádio onde você não vê o torcedor, o ambiente é difícil. Mas somos profissionais. Então precisei me preparar - enfatizou. E Sylvinho lembrou que o seu time teve um período pequeno de preparação entre o jogo com o Red Bull Bragantino (empate por 2 a 2, no último sábado) e o confronto desta terça-feira, um fator importante a mais para o técnico elogiar o desempenho dos jogadores na vitória sobre o Bahia.