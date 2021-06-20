Sylvinho elogia Vitinho e a evolução defensiva de Vital no Corinthians: 'Ele sabe que é preciso fazer'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians fez um jogo muito pouco atraente, neste domingo, no empate diante do Bahia, em Salvador, pela quinta rodada do Brasileirão-2021. No entanto, foi uma oportunidade para Sylvinho observar bons valores, que podem servir para o restante do campeonato. Entre elas estão a entrada de Vitinho no segundo tempo e a participação defensiva de Mateus Vital.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos

Em entrevista coletiva após o duelo dessa tarde, o treinador do Timão analisou a atuação de sua equipe diante do Tricolor baiano. Na segunda etapa, em busca de uma vitória, ele utilizou pela primeira vez o jovem Vitinho, que substituiu Roni. E o desempenho agradou demais o comandante alvinegro, que fez questão de citar o nome do garoto sem ter sido perguntado sobre ele.

- Gostei muito do Vitinho hoje, a gente vai dando espaço, tão pouco tempo e a gente tem buscado algumas alternativas, até porque esses atletas não vão conseguir jogar o tempo todo. Hoje nós descobrimos o Vitinho por ali, nós já sabíamos, já conversei com o atleta, já vi treinos, tinha intenção de usá-lo e usamos. Bom resultado, boa performance dele entre linhas, como um meia, chegando, chutando, um bom jogo. Esses atletas são jovens, estão maturando ainda, mas a gente vai fazer de tudo para que eles ganhem minutos, joguem e nós vamos acertando esse setor de meio-campo também - explicou.Além de Vitinho, quem agradou Sylvinho foi Mateus Vital, que contribuiu não só no ataque, mas também no setor defensivo, pelo lado esquerdo. Para o treinador, o meia-atacante tem o entendimento de que os grandes jogadores do futebol mundial precisam fazer essa dupla função e buscar o equilíbrio entre elas, para entregar o que tem de bom em seu setor de origem.

- A gente está acelerando o processo de aprendizado, o Mateus é um jovem talento, que está maturando como atleta, com muita condição. Ele tem esse entendimento hoje, de que essa parte defensiva ajuda, que é preciso fazer, que os grandes atletas do mundo fazem. Esse equilíbrio nós estamos buscando para que ele dê profundidade, se posicione melhor, consiga fazer desmarcações, e proporcionar para nós esse "um contra um" que ele tem pelo lado do campo, além de uma situação de infiltração que é de gol, que esse atleta também tem. Estamos todos trabalhando nessa linha, e buscando esse equilíbrio - concluiu o treinador corintiano.