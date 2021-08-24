Sylvinho elogia, mas desconversa sobre Roger Guedes no Corinthians: 'Diretoria vai trabalhar isso'

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG

Na última segunda-feira, o torcedor Corinthians ficou mais próximo de contar com Roger Guedes, que conseguiu a rescisão de seu contrato com o Shandong Luneng, na China. Agora, ele está livre para assinar com qualquer clube e o Timão é o favorito para isso. No entanto, a ordem no Parque São Jorge é de manter a cautela sobre o assunto, assim como tem feito Sylvinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para o programa "Sportscenter", da ESPN, nesta terça-feira, o técnico alvinegro desconversou quando perguntado sobre a chegada de Roger. Apesar de elogiar o atacante, ele preferiu não se aprofundar no tema por não se tratar de um atleta de seu elenco. Além disso, o comandante deixou o tema na mão da diretoria, que vai buscar fechar a contratação nesta semana.

-Trata-se de um atleta que não é do elenco do Corinthians, obviamente. É um atleta que causa especulação pela qualidade técnica que ele tem, um atleta muito saudável, jovem - analisou Sylvinho antes de completar:

- O Roger é um grande jogador, não é uma questão de não querer falar, não faz parte do elenco do Corinthians, ele causa uma especulação grande no mercado, obviamente a diretoria vai trabalhar isso, mas não é da nossa alçada técnica, de campo, não é um atleta nosso, o que se pode dizer é que é um atleta de grandíssimo nível - concluiu.