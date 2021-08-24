Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sylvinho elogia, mas desconversa sobre Roger Guedes no Corinthians: 'Diretoria vai trabalhar isso'
futebol

Sylvinho elogia, mas desconversa sobre Roger Guedes no Corinthians: 'Diretoria vai trabalhar isso'

Técnico do Timão fez elogios ao atacante, mas preferiu não aprofundar o assunto por não ser uma peça de seu elenco. Jogador deve definir sua chegada ao clube nesta semana...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 16:09
Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG
Na última segunda-feira, o torcedor Corinthians ficou mais próximo de contar com Roger Guedes, que conseguiu a rescisão de seu contrato com o Shandong Luneng, na China. Agora, ele está livre para assinar com qualquer clube e o Timão é o favorito para isso. No entanto, a ordem no Parque São Jorge é de manter a cautela sobre o assunto, assim como tem feito Sylvinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do Timão com os possíveis reforços
Em entrevista para o programa "Sportscenter", da ESPN, nesta terça-feira, o técnico alvinegro desconversou quando perguntado sobre a chegada de Roger. Apesar de elogiar o atacante, ele preferiu não se aprofundar no tema por não se tratar de um atleta de seu elenco. Além disso, o comandante deixou o tema na mão da diretoria, que vai buscar fechar a contratação nesta semana.
-Trata-se de um atleta que não é do elenco do Corinthians, obviamente. É um atleta que causa especulação pela qualidade técnica que ele tem, um atleta muito saudável, jovem - analisou Sylvinho antes de completar:
- O Roger é um grande jogador, não é uma questão de não querer falar, não faz parte do elenco do Corinthians, ele causa uma especulação grande no mercado, obviamente a diretoria vai trabalhar isso, mas não é da nossa alçada técnica, de campo, não é um atleta nosso, o que se pode dizer é que é um atleta de grandíssimo nível - concluiu.
Depois de sete meses negociando a liberação na China, o estafe de Roger Guedes agora busca fechar o acordo apalavrado com o Corinthians há algumas semanas. Aos 24 anos, o atacante desperta o interesse de outros clubes, mas dá preferência ao Timão. Com o encerramento da janela de transferências internacionais no dia 30 de agosto, a contratação deve ser definida em breve.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados