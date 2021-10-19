Sylvinho diz que Corinthians 'pagou caro' pelo início no clássico e explica dificuldades ofensivas

O Corinthians acabou sendo derrotado por 1 a 0, pelo São Paulo, em clássico no Morumbi, nesta segunda-feira e novamente apresentou dificuldades para construir ofensivamente. Diante disso, Sylvinho afirmou que o início do duelo acabou determinando o desenrolar dos 90 minutos e precisou explicar o que deu errado na estratégia para o Majestoso, mas fez questão de citar a atuação do rival, que dificultou as tentativas corintianas de buscar a vitória fora de casa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Todo mau momento durante uma partida de futebol se paga caro. Nós tivemos os primeiros dez minutos de dificuldade, da qual todos nós entendemos. Rotação não, uma questão de duas ou três jogadas mais agudas do São Paulo. Nós tivemos muito claro isso de estratégia de jogo, que nós sabíamos que o Reinaldo tinha um passagem muito forte, nós chegamos a treinar algumas situações como essa, mas ocorre. Dez minutos que o adversário esteve melhor do que nós e realmente isso custa bastante. A gente fica chateado, faz parte, mas não só nos primeiros dez minutos, em qualquer momento da parte em que você esteja um pouco abaixo, isso pode acontecer no fim do primeiro tempo, começo do segundo ou nos minutos finais, acaba se pagando caro, em um campeonato equilibrado, as forças se equivalem.Em entrevista após a partida, o técnico do Timão admitiu que a equipe enfrentou dificuldades para construir suas jogadas ofensivas, mas rechaçou a possibilidade de ser time previsível para seus adversários e citou as mudanças que ocorreram recentemente. Além de, claro, falar dos méritos do Tricolor.

- Sobre a construção, foi uma dificuldade maior. O adversário vai tirando suas possibilidades, ele vai cortando linhas de passe, ele vai tirando um jogador que fez a primeira parte da partida, mas longe de o time ser previsível. Nós estamos tentando buscar esse time, está aberto esse cenário e trocas de atletas tem ocorrido, com características diferentes, era o Jô na frente, o Róger foi para frente, depois para o lado, Jô voltou... Esse tripé de meio-campo, Giuliano e Renato têm dado bastante para nós em nível técnico, a presença do Cantillo também, em outro momento foi Gabriel, enfim nós estamos buscando.

- Nós ainda não temos um período longo no qual a gente olha e diz "esse jogo já não dá mais certo", pelo contrário, nós estamos buscando esse jogo e é o período que nós estamos trabalhando a troca constante de alguns atletas e é isso que estamos buscando fazer e melhorar nossa performance em termos de construção. Nosso adversário do outro lado tem a leitura e ele vai buscar fazer com que você não desenvolva. Parte hoje daquilo que nós não conseguimos desenvolver, e que o próprio Fluminense nos criou bastante dificuldade, é o rival que está do outro lado que obviamente vai tentar te tirar - completou.

Sylvinho também destacou que não dá para esperar que o Corinthians irá entrar em campo para golear em todas as partidas, mas sim que a cada jogo o time vai buscar enfrentar as dificuldades e as melhores soluções para elas.

- Então nós não esperamos o Corinthians entrar em campo e ter uma performance neste exato momento de fazer quatro ou cinco gols por jogo. Não, nós estamos buscando a cada jogo as nossas dificuldades, são enfrentadas e estamos buscando performances, jogo, time e tática, a cada momento, a cada fim de semana, a cada jogo que estamos fazendo.