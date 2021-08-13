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futebol

Sylvinho divide elenco do Corinthians em preparação para enfrentar o Ceará

Treinador corintiano comandou atividade com atletas da defesa, enquanto auxiliares realizou trabalho com meias e atacantes...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 18:51
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians realizou a sua penúltima atividade de preparação visando o próximo compromisso, contra o Ceará, neste domingo (15), às 16h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.
Durante o trabalho, o técnico Sylvinho separou os atletas de defesa e os de meio-campo/ataque para treinamentos específicos.
>> Baixe o novo app de resulados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosOs zagueiros e laterais trabalharam com o treinador, enquanto os meias e atacantes fizeram atividades de passes, cruzamentos e finalizações com os auxiliares Doriva e Alex Meschini.
No último trecho do treino, Sylvinho comandou um trabalho de bolas paradas defensivas.
Alguns atletas ainda fizeram atividades complementares, enquanto outros praticaram cobranças de faltas.

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