Sylvinho divide elenco do Corinthians em preparação para enfrentar o Ceará

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians realizou a sua penúltima atividade de preparação visando o próximo compromisso, contra o Ceará, neste domingo (15), às 16h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Durante o trabalho, o técnico Sylvinho separou os atletas de defesa e os de meio-campo/ataque para treinamentos específicos.

>> Baixe o novo app de resulados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosOs zagueiros e laterais trabalharam com o treinador, enquanto os meias e atacantes fizeram atividades de passes, cruzamentos e finalizações com os auxiliares Doriva e Alex Meschini.

No último trecho do treino, Sylvinho comandou um trabalho de bolas paradas defensivas.