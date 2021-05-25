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Sylvinho destaca pontos inegociáveis em seu trabalho no Corinthians: 'Perda de tempo não dá'

Para o novo comandante corintiano, 'perda de tempo e baixo nível de concentração' são condições inaceitáveis aos atletas: 'Isso é trabalho e dedicação'...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 14:23
Perda de tempo e baixo nível de concentração são pontos inegociáveis no trabalho do novo técnico do Corinthians, Sylvinho, apresentado no clube nesta terça-feira (25).
O profissional chega ao Timão para o seu primeiro trabalho como técnico no futebol brasileiro, justamente no clube que o revelou como jogador, na década de 90, e no qual ele foi auxiliar das comissões de Mano Menezes, em 2013, e Tite, em 2014.
– Tenho bastante coisa inegociável, uma palavra que gosto de utilizar. Tem coisas indiscutíveis no futebol. Perda de tempo, não dá. Nível baixo de concentração, não, vai subir. Vai trabalhar e subir. Isso é trabalho e dedicação. Somos exemplos em uma sociedade – afirmou o novo comandante corintiano em entrevista coletiva virtual concedida nesta terça-feira (25).
– Comecei com 19, 20 anos e assumi essa responsabilidade Representamos nação, torcedores, sociedade. Quase inegociável nível de concentração baixo. É uma variável. Tem tantas. Respeitar geração, idade, juventude, tem tempo para tudo e entendemos isso porque passamos por isso – acrescentou.Assim como ele iniciou a trajetória como atleta corintiano jovem, agora, como técnico, pegará uma equipe repleta de jogadores recém-promovidos das categorias de base
– O trabalho é desafiador e árduo. O trabalho é recuperar atletas mais experientes. Eu trabalho para todos os atletas. Nós da comissão e direção, trabalhamos para recuperar os atletas, trabalhamos para eles. Quanto aos jovens, é importante acelera algumas etapas. Entendemos a demanda do futebol, jogos, calendários, mas não podemos queimar etapas. Muito bom trabalhar com jovens, tem absorção, vão respondendo, mas temos responsabilidade para colocá-los pouco a pouco. Alguns mais rápido O tempo é do atleta. O nosso paralelo como treinador, comissão técnica e trabalhar com os atletas e para os atletas. Não me conformo ter um atleta fora do grupo.
>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule o grupo do Corinthians
O trabalho já começou
Sylvinho chega ao Corinthians com Dorival como o seu auxiliar, além de reencontrar Fernando Lázaro, analista de desempenho corintiano, que comanda interinamente o clube desde a saída de Vagner Mancini do Timão, e foi auxiliar de Sylvio em sua passagem como treinador do Lyon (FRA), em 2019.
De acordo com o novo técnico corintiano, anunciado oficialmente no último domingo (23), a sua comissão já começou a trabalhar.
- Nós não podemos perder tempo, é assim que funciona. A comissão já está trabalhando Cenário positivo, Fernando Lázaro está de volta ao clube. Assim que foi fechado tivemos muitas conversas e informações. Trago comigo o Doriva, profissional de altíssimo nível, traz experiência, tranquilidade, currículo vencedor. Já estamos trabalhando em cima do elenco, das decisões a serem tomadas e acelerar processos. Processos precisam ser acelerados. Campeonato está aqui, precisa ser iniciado rapidamente. Tem a dificuldade da pandemia que dificulta o calendário, situações, respaldo é bom, equipe boa, comissão é boa. Vamos acelerar o processo e trabalhar.
– Assisti alguns jogos do Paulista, assim como tanto jogos que comecei a assistir. Jogos de terça, quinta, domingo, misturado com jogos internacionais é muito difícil uma avaliação a ser feita. Temos uma etapa e precisamos iniciar – completou.

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