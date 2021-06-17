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Sylvinho desconversa sobre suposto interesse do Corinthians na volta de Guerrero: 'É atleta de outro clube'

Em entrevista coletiva após o jogo da última quarta-feira, treinador do Timão preferiu não comentar a especulação e deixou o assunto sob responsabilidade da diretoria...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 16:37

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 16:37

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
Ainda sem contratar novos jogadores para a temporada e em má fase, o Corinthians tem sido envolvido em supostas negociações por reforços e a mais recente delas foi a possível volta de Paolo Guerrero, segundo publicou o jornalista Jorge Nicola. Como não poderia deixar de ser, o assunto foi levado a Sylvinho em entrevista coletiva, mas o treinador desconversou sobre o tema.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Após a partida contra o Red Bull Bragantino, em que o Timão foi derrotado de virada por 2 a 1, o comandante corintiano foi perguntado se havia alguma sinalização do clube em relação ao peruano, jogador com o qual ele já trabalhou entre 2013 e 2014, quando foi auxiliar técnico fixo do Alvinegro. Por ser um atleta que veste outra camisa, a do Internacional, Sylvinho optou por não falar do assunto, deixando esse tipo de tema para a alçada da diretoria.
- É um atleta de outro clube, eu tenho mais dificuldade de comentário, já trabalhei com o atleta há anos aqui no Corinthians, em outra função, como auxiliar, mas não é um atleta do clube e eu não me permito fazer qualquer tipo de comentário. Obviamente que a diretoria está trabalhando em cima de algumas situações, mas isso é uma coisa mais de cunho diretivo, do presidente, e que no seu tempo elas vão ocorrer - declarou o técnico.
Segundo apurou o LANCE!, não há, neste momento, qualquer negociação de contratação em andamento. A direção do clube, porém, se mantém atenta a possíveis oportunidades de mercado que possam se adequar à realidade financeira do Corinthians. Assim como já foi falado desde o início desta gestão, não serão feitas loucuras para contar com jogadores para esta temporada. O peruano tem um salário de cerca de R$ 800 mil no time gaúcho.
Guerrero atuou pelo Timão entre 2012 e 2015 e conquistou o Mundial de Clubes, marcando o gol do título contra o Chelsea. Atualmente, aos 37 anos, ele defende o Internacional e tem contrato com o Colorado até o fim deste ano.

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