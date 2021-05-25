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Sylvinho descarta priorizar competições no Corinthians: 'Prioridade é o próximo jogo'

Apesar do calendário apertado e com decisões em pouco tempo, novo técnico do Timão não pensa em focar em uma ou outra, mas sim em otimizar o tempo de trabalho...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 17:42
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Poucos dias depois de ser apresentado no Corinthians, Sylvinho já vai estrear no Campeonato Brasileiro e logo em seguida iniciará a disputa da terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, nem bem chegou e já terá uma decisão pela frente. No entanto, esses desafios do calendário não farão com que ele priorize uma competição ou outra. O objetivo será trabalhar para otimizar o tempo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Relembre todos os técnicos do Corinthians no século XXI
Neste domingo, pela primeira rodada do Brasileirão, o Timão recebe o Atlético-GO, na Neo Química Arena. O jogo marcará a estreia de Sylvinho como técnico alvinegro. Logo nas próximas quartas-feiras, ou seja, em 15 dias, a equipe vai decidir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o próprio Dragão. Mesmo assim, ele não pensa em dar preferência a um torneio.
- Não vamos priorizar nada, a prioridade é o próximo jogo. O tempo é escasso, essa globalização do futebol ficou bonito, porque sabemos um dos dias antes para tirar o pé, guardar combustível, recuperação, mas dá para se trabalhar Aprendi com grandes treinadores, assim vi e fui treinado - declarou.Com pouco tempo para treinar entre um jogo e outro, além da impossibilidade de dar uma recuperação adequada ao elenco, o objetivo é otimizar o período com outras formas de trabalhar e priorizar aquilo que gostaria de tirar dos atletas. Para Sylvinho, tudo isso é um processo desafiador para encarar.
- As imagens falam mais do que palavras e muitas vezes você tem dentro a imagem e a metodologia com o queremos e com isso conseguimos otimizar tempo, ganhar tempo para poder ir aperfeiçoando o que queremos do atleta, que precisa entrar em campo e entender que aquilo é treino e vai ser levado ao campo. Processo desafiador e bonito e precisamos encontrar uma forma para otimizar - concluiu o novo treinador corintiano.
Nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, contra o River Plate-PAR, Sylvinho vai assistir ao jogo de um camarote da Neo Química Arena, já que quem vai comandar o time em campo é o interino Fernando Lázaro. Vale lembrar que o Timão já está eliminado da competição e vai apenas cumpri tabela.

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