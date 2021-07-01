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Sylvinho completa um mês de trabalho no Timão e vê time com 'cara de Corinthians' no período

Empate sem gols contra o São Paulo, na última quarta-feira (30), foi o décimo jogo do treinador à frente do Timão...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 09:00
O técnico Sylvinho completou na última quarta-feira (30) um mês desde o seu primeiro jogo à frente do Corinthians, durante o empate em 0 a 0 no clássico diante do São Paulo, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Após 10 partidas comandando o Timão, o treinador acumula duas vitórias, cinco empates e três derrotas, mas vê o elenco cada vez mais com a cara do clube.
- O time é a cara do Corinthians, que também é a nossa cara. O caminho é esse. Estar valente em campo em todos os momentos. Vejo um Corinthians organizado, defendendo bem, sofrendo menos. Outras fases virão, Trinta dias de trabalho e estamos buscando melhora. Contentes com a entrega que está sendo. Foram seis, sete, oito jogos, temos que cuidar da parte ofensiva, meio-campo, criação. Tima é a cara do Corinthians – disse o treinador em entrevista coletiva virtual após o empate em 0 a 0 contra o São Paulo, na última quarta-feira (30), pela oitava rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.
Sylvinho vê melhorar no time neste primeiro mês de trabalho, mas sabe que tem mais o que fazer pela frente.
- Estamos trabalhando todos os dias, manhã, tarde e noite, para organizar bem, dar performance, clareza aos atletas e vamos continuar. Houve melhoras, haverão outras e iremos continuar – disse o profissional.

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