Sylvinho comenta 'pré-temporada' de Giuliano e Renato Augusto e evita projetar estreia: 'Respeitar o tempo'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Os torcedores do Corinthians seguem ansiosos sobre quando os reforços poderão ser utilizados, mas a pressa da Fiel não é a mesma da comissão técnica, que vai respeitar o tempo necessário para ambos estarem em condições. Em entrevista para o "Seleção SporTV", nesta quinta-feira, Sylvinho evitou fazer projeções de data e utilização de Giuliano e Renato Augusto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com a janela de transferências internacionais abrindo apenas em 1º de agosto, o treinador corintiano sabe que de qualquer forma vai demorar para contar com as contratações. Assim, o foco é deixá-los fazendo uma espécie de pré-temporada para que eles possam adquirir o condicionamento físico após o longo tempo sem entrar em campo. A ideia é respeitar o tempo de cada um.

- Ainda não temos uma previsão, o atleta vai respondendo em campo. Giuliano teve o último jogo há três meses, o Renato mais (desde dezembro). Giuliano um pouco na frente por estar treinando com o grupo por um período, ainda não completo, mas vai respondendo. É quase um período de pré-temporada para eles. Vão respondendo quando estiverem em melhores condições para fazer as atividades com todos em campo. Esperamos que seja em breve, mas vamos respeitar o tempo dele - explicou o comandante.Além da data de estreia, uma dúvida recorrente dos torcedores alvinegros é sobre como Giuliano e Renato Augusto vão se encaixar no time titular. Mais uma vez, o treinador desconversou e preferiu deixar que o tempo responda. No entanto, ele fez questão de elogiar a qualidade técnica da dupla.

- São atletas formidáveis, de qualidade técnica, experiência internacional. E que podem ser utilizados em outras funções, também numa característica como essa (por dentro). São jogadores diferentes, Giuliano provavelmente até num plano mais ofensivo do campo, não sei, o campo dirá. Eles estão retornando de um período de férias, Giuliano um pouco à frente, treinando com o grupo, e o Renato pouco a pouco voltando. Mas ajudam com qualidade técnica, tática, física e emocional completa. São vencedores, vão acrescentar muito a esse período que construção que estamos vivendo - concluiu.