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futebol

Sylvinho comenta posicionamento de Willian na reestreia pelo Corinthians

Camisa 10 atuou pelo lado direito do ataque, mas buscando bolas pelo meio tabelando com Gabriel Pereira, basicamente como saiu o gol de empate do Timão marcado por Giuliano...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 16:59
O resultado não foi o esperado pela torcida do Corinthians, mas o empate em 1 a 1 com o América-MG acabou marcando a reestreia de Willian, que foi a boa notícia do último domingo, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão-2021. O camisa 10, inclusive, participou do lance do gol corintiano.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Em entrevista coletiva após a partida, Sylvinho explicou o posicionamento do reforço mais recente do Timão para este ano. Segundo o treinador alvinegro, Willian joga pelo lado direito do campo, mas transita para trabalhar pelo meio.
- O Willian é um atleta que tem prioritariamente a função de beirada externo pelo lado direito. Por outros grandes clubes jogou também pelo lado esquerdo e pode jogar também entrelinhas. Não é um atleta de meio campo, mas recebe a bola entre o meio campo adversário e pode dar sequência - analisou.
Pelo lado direito, Willian teve a companhia de Gabriel Pereira, com quem acabou construindo jogadas, incluindo a que originou o gol de empate do Corinthians, que teve uma ultrapassagem do camisa 10 com passe do jovem. Depois de um cruzamento para a área e um bate e rebate, Giuliano marcou.
- Como estava o Gabriel Pereira pela direita, ele tinha uma troca rápida com o Willian quando o Willian estava nessa posição central. A partir dos 20 minutos começamos a encontrar esse lado direito funcionando melhor. É um atleta que define bem as jogadas, tem bom cruzamento. Foi algo programado até pela características dos atletas - concluiu o técnico alvinegro.

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