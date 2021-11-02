Sylvinho comenta importância do resultado do Corinthians com casa cheia: 'Vitória da alma'

O Corinthians teve mais uma atuação ruim, mas conseguiu sair com a vitória sobre a Chapecoense com um gol de Róger Guedes, no último lance da partida. No primeiro jogo com público total em cerca de um ano e nove meses, os três pontos precisavam sair de qualquer forma, o que acabou se tornando um triunfo da alma, que levou a equipe para a sexta posição no Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após o duelo desta segunda-feira, na Neo Química Arena, Sylvinho comemorou demais o resultado e falou da importância do torcedor para a conquista da vitória, além da confia que o grupo tinha.

- Os três pontos eram muito importantes para nós, sabíamos que tínhamos condições de sair com ele, mas não foi fácil, o nosso torcedor ajudou demais, foi uma vitória de alma, de torcedor, de estádio cheio. Disse aos atletas do Corinthians, que não são meus, que a vitória, além de táticas, que se mudou muito, alterações, atletas que entraram, mas o gol saiu do estádio, lotado, com 42 mil pessoas, é a vitória da alma - explicou.Com a rodada favorecendo ao Timão, pois adversários diretos tropeçaram, era a hora de garantir os três pontos para seguir em busca do objetivo principal, que é a vaga na Copa Libertadores de 2022. Por essas e outras, elenco e comissão técnica sabiam que era preciso conquistar esse triunfo.

- A gente tinha uma responsabilidade grande quanto ao resultado, até se fosse elástico, como esperávamos, do outro lado tem um adversário, que tem números ruins, mas que vem jogar o jogo da vida, profissionais de alto nível, que defendem as suas famílias, o seu clube. Campeonato duro e sabíamos.

Na visão da torcida, porém, o resultado contra o lanterna do Brasileirão poderia ter vindo de forma mais fácil. Apesar do êxtase com o gol no fim, a atuação do time não agradou e Sylvinho tentou explicar o que faltou para o Corinthians construir essa vitória bem antes dos 52 minutos do segundo tempo.

- Faltou o primeiro gol, com seis minutos que tivemos uma boa possibilidade com o Du Queiroz, em uma jogada muito bem montada, treinada, em que saiu na cara do gol. O goleiro da Chapecoense fez um grande jogo, evitou que o primeiro saísse e nós tivéssemos mais tranquilidade - disse antes de completar: