Sylvinho avalia chegada de Roger Guedes ao Corinthians: 'Atleta de extrema capacidade'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians conquistou uma importante vitória sobre o Grêmio no último sábado, no entanto as atenções estão voltadas para a chegada de reforços, como Roger Guedes, que já foi anunciado pelo clube. Desejo da torcida, ele se junta ao elenco como uma peça de peso que, inclusive, recebeu elogios do técnico Sylvinho, que aproveitou para dizer que não vai acelerar os processos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do Timão com os possíveis reforços

Em entrevista coletiva após o triunfo por 1 a 0 sobre o Tricolor gaúcho, o comandante alvinegro avaliou a nova contratação do Timão e destacou o quanto ela será de extrema importância no segundo turno do Brasileirão.

- Roger Guedes é um atleta de extrema capacidade, um atleta que vem qualificar ainda mais o nosso grupo, que vem ajudar já nessa próxima etapa que nós temos, estamos quase virando o primeiro turno, falta um jogo.Ainda que saiba o quanto Roger irá acrescentar na virada de turno do campeonato, Sylvinho tem a consciência de que terá de esperar um pouco e com calma, já que o atacante está há mais de oito meses sem entrar em campo. Por isso, será preciso um trabalho com todos os departamentos.

- Vamos avaliá-los durante a semana, a sua construção, um atleta que tem uma certa inatividade, mas é bem saudável, um atleta jovem, e vamos estar trabalhando com todos os departamentos - garantiu o técnico.

Outro fator importante destacado por Sylvinho foi a vontade de Roger Guedes em defender a camisa do clube, além de como o elenco tem recebido essas novas peças, como já havia acontecido com Renato Augusto e Giuliano.

- Ele tem sinalizado muito desejo, muita vontade de vestir a camisa do Corinthians. Isso é muito bom, esse grupo tem recebido esses atletas que estão chegando com muito alegria, tem qualificado o grupo - concluiu.