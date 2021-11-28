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futebol

Suspensos, Fagner e Gabriel desfalcarão o Corinthians contra o Grêmio

Ambos os atletas receberam o terceiro cartão amarelo na vitória corintiana sobre o Athletico-PR...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 18:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 18:32
O Corinthians terá o desfalque de dois atletas importantes para o duelo contra o Grêmio, no próximo domingo (5), às 16h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Fagner e o volante Gabriel receberam o terceiro cartão amarelo na vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo (28), em Itaquera, também pela competição nacional. O primeiro a ser amarelado foi Gabriel, que aos sete minutos do segundo tempo matou um ataque promissor de Léo Cittadini, do Furacão, já Fagner recebeu nos minutos finais, em uma falta cometida próximo a linha lateral. Após a advertência, inclusive, o atleta encarou o árbitro Paulo César Zanovelli.
Ambos os jogadores, inclusive, vêm de dois cartões amarelos consecutivos recebidos, já que foram amarelados na derrota para o Ceará, no último meio de semana.
O técnico Sylvinho terá semana livre para definir quem serão os substitutos.
Na lateral, João Pedro estreou como titular, três meses após ser anunciado pelo Timão, atuando durante menos de 10 minutos contra o Vozão, mas teve falha decisiva no gol da vitória da equipe cearense. Du Queiroz chegou a atuar improvisado na lateral-direita, mas tem se destacado na parte central do gramado. O próprio Du, inclusive, pode ser o escolhido para jogar como volante, mais recuado, no lugar de Gabriel.
Como Cantillo está afastado, por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o único volante com caracteristicas para jogar como primeiro atleta de meio-campo é Xavier, que entrou no fim da partida contra o Atlhletico-PR, no lugar justamente de Gabriel. Roni corre por fora pela vaga do camisa 5.
Crédito: FagnereGabrielnãovãoatuaremjogoimportanteporvaganoG4(Foto:DanielAugustoJr/Ag.Corinthians

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