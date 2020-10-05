Suspensos, Andrey e Benítez desfalcam o Vasco contra o Bahia

Além da queda na tabela e o jejum ampliado, o Vasco tem mais um problema. Na verdade, dois. Andrey e Benítez foram suspensos na derrota para o Atlético-MG, neste domingo, e são desfalques para o duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira. O duelo é em Salvador (BA).Andrey foi expulso no início do segundo tempo pelo segundo cartão amarelo, praticamente impossibilitando a reação do Cruz-Maltino, que já perdia por 4 a 1. Benítez levou um cartão de advertência, mas foi o terceiro do meia argentino na competição.