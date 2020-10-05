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futebol

Suspensos, Andrey e Benítez desfalcam o Vasco contra o Bahia

Contra o Atlético-MG, o volante foi expulso e o meia levou o terceiro cartão amarelo. Assim, obrigam o técnico Ramon Menezes a fazer alterações para a partida de quarta-feira...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 00:09

LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 00:09
Crédito: Benítez marcou um golaço, mas levou um cartão amarelo que lhe obriga a desfalcar o time (Reprodução / VascoTV
Além da queda na tabela e o jejum ampliado, o Vasco tem mais um problema. Na verdade, dois. Andrey e Benítez foram suspensos na derrota para o Atlético-MG, neste domingo, e são desfalques para o duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira. O duelo é em Salvador (BA).Andrey foi expulso no início do segundo tempo pelo segundo cartão amarelo, praticamente impossibilitando a reação do Cruz-Maltino, que já perdia por 4 a 1. Benítez levou um cartão de advertência, mas foi o terceiro do meia argentino na competição.
Ramon Menezes tem um setor inteiro, então, para reconstruir. Já havia feito alterações para a partida que incluíram a entrada de Carlinhos no meio-campo. Em tese, ele poderia ser o substituto do camisa 10 no próximo jogo, mas a atuação contra o Galo pode pesar.
No lugar de Andrey, Bruno Gomes, Marcos Junior e Fellipe Bastos disputam a posição. Ramon terá segunda e terça-feira para resolver.

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