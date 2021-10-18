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Suspenso, Wagner Leonardo desfalca o Santos contra o América-MG

Defensor levou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Sport, no Recife, e terá de ficar fora do jogo do próximo sábado, marcado para a Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 08:00

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Wagner Leonardo, o Palha, terá de cumprir suspensão automática na Vila Belmiro (Ivan Storti/Santos FC
O Santos terá um desfalque certo para a próxima rodada, contra o América, na Vila Belmiro, no sábado (23). O zagueiro Wagner Leonardo levou o terceiro cartão amarelo e está fora do duelo contra a equipe mineira.Com isso, o técnico Fábio Carille pode optar pelo zagueiro Robson Reis, que está recuperado de uma entorse no tornozelo direito, sofrida no jogo contra o Bahia, dia 11 de setembro, pela 20ª rodada do Brasileirão.Outras opções podem ser a de usar Balieiro improvisado na defesa mais uma vez ou, então, 'abolir' o sistema com três zagueiros.
Por outro lado, a equipe santista conta com o retorno do goleiro João Paulo e do meia Jean Mota, que foram ausências também por suspensão. O Peixe tem a semana livre para se preparar para o confronto contra o América, às 17 horas do próximo sábado.

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