Suspenso, Wagner Leonardo desfalca o Santos contra o América-MG

O Santos terá um desfalque certo para a próxima rodada, contra o América, na Vila Belmiro, no sábado (23). O zagueiro Wagner Leonardo levou o terceiro cartão amarelo e está fora do duelo contra a equipe mineira.Com isso, o técnico Fábio Carille pode optar pelo zagueiro Robson Reis, que está recuperado de uma entorse no tornozelo direito, sofrida no jogo contra o Bahia, dia 11 de setembro, pela 20ª rodada do Brasileirão.Outras opções podem ser a de usar Balieiro improvisado na defesa mais uma vez ou, então, 'abolir' o sistema com três zagueiros.