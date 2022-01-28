Suspenso no Paraguai, Gómez se reapresenta ao Palmeiras no domingo

O torcedor do Palmeiras estava atento ao jogo do Paraguai contra o Uruguai, na última quinta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Isso porque Gustavo Gómez, capitão e um dos maiores ídolos do atual elenco, estava em campo. Para a alegria do palmeirense, o zagueiro acabou expulso no fim da partida e, assim, não jogará a próxima rodada do torneio sul-americano. Dessa forma, retorna para a Academia de Futebol de forma antecipada.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Gómez já havia entrado em campo pendurado com um cartão amarelo, e logo aos 17 dos segundo tempo foi advertido pela arbitragem, o que já o deixava suspenso para enfrentar o Brasil. No fim do jogo, ao levantar demais o braço em uma disputa de bola pelo alto, o capitão palmeirense atingiu o adversário, levou o segundo amarelo e acabou expulso, ratificando a suspensão.

Como a partida contra a Seleção Brasileira será apenas na terça-feira, dia 1º de fevereiro, Gómez apenas se reapresentaria ao Verdão na quarta-feira, dia 2, quando a delegação viaja para os Emirados Árabes Unidos. Mas a suspensão fará com que ele volte para a Academia de Futebol de forma antecipada.

Segundo apurou o LANCE!, Gómez se reapresenta ao Palmeiras neste domingo, para se juntar ao grupo que se prepara para viajar e que deve enfrentar o Água Santa, na próxima terça-feira, no Allianz Parque, quando Abel Ferreira deve colocar o time titular pela última vez antes da estreia no Mundial de Clubes.

Portanto, apesar de voltar antes do previsto, o paraguaio não jogará diante do São Bernardo, neste sábado, às 16h, também em partida válida pelo Campeonato Paulista. O Verdão tem seis pontos em dois jogos até aqui.