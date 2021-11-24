Suspenso, Marcos Rocha lamenta ficar de fora na final da Libertadores: ‘Vou sofrer’

Titular no empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Atlético Mineiro na noite desta terça-feira (23), no Allianz Parque, em São Paulo, Marcos Rocha foi o único atleta do time tido como principal do Verdão a atuar na partida diante do líder do Campeonato Brasileiro, o último encontro antes da final da Libertadores entre palestrinos e flamenguistas.Isso porque o lateral-direito está suspenso por acúmulo de cartões e não poderá da final da Libertadores, confronto que ocorrerá no sábado (27), às 17h (de Brasília), em Montevidéu, no Uruguai. Por ter tomado o terceiro amarelo no empate diante do Atlético Mineiro na semifinal da competição continental, o experiente jogador vai assistir a partida na tribuna do Estádio Centenário.Após o apito final da partida desta terça, Marcos comentou sobre o sofrimento em não poder atuar ao lado dos companheiros, relembrando que já viveu situação semelhante na Libertadores de 2013, quando ainda vestia as cores do Galo. Possivelmente com Mayke em seu lugar, Rocha desejou sorte ao substituto.