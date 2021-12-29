Surpresas da lista de inscritos do Palmeiras à Copinha, Yago e Ramon ficam de fora por opção técnica

O Palmeiras divulgou nesta terça-feira (28), a lista de relacionados para a Copa São Paulo 2022, totalizando os 30 nomes que vão compor o elenco que busca título inédito ao Verdão. As surpresas ficaram por conta das ausências de Ramon Cesar e Yago, ambos meio-campistas.

Segundo apurou o NOSSO PALESTRA, o não-comparecimento dos atletas na lista de inscritos ocorreu por opção técnica da comissão do treinador Paulo Victor Gomes, não tendo relação com lesões ou outro fator que exceda as quatro linhas.Ramon, relacionado por Abel Ferreira em sete ocasiões entre o Campeonato Brasileiro de 2020 e Campeonato Paulista de 2021, foi titular e peça chave do time Sub-20 na última temporada, no entanto, uma lesão o tirou dos gramados em 2021 e o jovem perdeu espaço com Paulo Victor Gomes. Ao todo, foram 15 jogos e três assistências ao volante em 2021.

Já Yago iniciou a temporada como titular no Sub-20, mas foi afastado para seguir cronograma individual de desenvolvimento físico ao longo do ano. Retornando ao time em novembro, entrou no segundo tempo na vitória por Palmeiras por 1 a 0 diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro de 2021. No Sub-20, foram 21 jogos, três gols e uma assistência. O jovem tem contrato até 2023 e multa rescisória estipulada em 80 milhões de euros.

O Palmeiras inicia a trajetória rumo ao título da Copinha no dia 05 de janeiro (quarta-feira), às 15h15 (de Brasília), no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema-SP. A equipe volta aos gramados no sábado (08) e na terça-feira (11), diante de Real Ariquemes e Água Santa respectivamente.