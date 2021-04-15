Surpresa nas penalidades pela Recopa, Weverton já havia perdido pênalti decisivo em 2016

O Palmeiras foi derrotado, na madrugada desta quinta-feira (15), pelo Defensa y Justicia, nas penalidades máximas, e, com isso, perdeu o título da Recopa Sul-Americana. Para a disputa, o Verdão contava com poucos batedores de pênalti, mas, mesmo assim, um dos escolhidos para arrematar surpreendeu a todos, sendo este o goleiro Weverton. >> ATUAÇÕES: Defensores falham e são os piores do Palmeiras na final; veja as notas

O arqueiro, que é um dos principais jogadores da equipe desde 2018, quando conquistou o decacampeonato brasileiro, defendeu uma cobrança, mas, quando foi para a batida, desperdiçou, acertando o travessão. Esta, porém, não é a primeira vez que o jogador bate e perde uma penalidade, dado que isto ocorreu também em 2016, quando atuava pelo Athletico Paranaense.Na época, o Furacão enfrentou o Grêmio do recém-chegado treinador Renato Gaúcho nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após a vitória paranaense no tempo regulamentar, por 1 a 0, a partida seguiu para as penalidades máximas, dado que os gaúchos haviam vencido a partida de ida pelo mesmo placar. Na disputa, o goleiro do time rubro-negro estava saindo como o grande herói da noite, pois havia defendido três cobranças gremistas. Contudo, na sétima batida do Athletico, já nas alternadas, Weverton assumiu a responsabilidade de chutar e desperdiçou a sua chance, tendo seu pênalti defendido por Marcelo Grohe.